Son dakika haber! Çinli sanatçılar İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarla çaldı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Çin'in birçok farklı noktasından geleneksel telli, vurmalı, nefesli ve yaylı çalgılarla çalındığı görüntülerin birleştirilmesiyle hazırlanan videoya, Çinli sanatçılar katkı sundu.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından İstiklal Marşı'nın çeşitli Çin enstrümanlarıyla çalındığı görüntülerden oluşan bir video paylaştı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Çinli sanatçılar geleneksel Çin enstrümanlarını kullanarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi