Son dakika haber: Çinli şirket Kovid-19 aşısının üçüncü aşama deneylerini BAE'de yapacak - Son Dakika

Son dakika haber: Çinli şirket Kovid-19 aşısının üçüncü aşama deneylerini BAE'de yapacak

Son dakika haberleri: Çinli bir aşı şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü aşama klinik deneyleri için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaştığı bildirildi.

Çinli bir aşı şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü aşama klinik deneyleri için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaştığı bildirildi.

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Xinhua ajansının haberine göre, "Çin Ulusal Bioteknoloji Grubu (CNBG)" düzenlenen video konferansla, Abu Dabi merkezli bir teknoloji şirketiyle Kovid-19 testlerinin 3'üncü aşama testlerinin BAE'de yapılması için anlaşma yaptı.

CNBG bünyesinde Vuhan Biyolojik Ürün Enstitüsü tarafından geliştirilen, birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri Çin'de yapılan inaktif aşıların BAE'de yerlileştirilmesi için de çalışmalar yürütülecek.

Çinli aşı şirketinin ülkede uzun süredir çok düşük seviyede seyreden vaka sayıları nedeniyle, aşı testlerinde kullanılacak denek bulmakta zorlandığı ve bu nedenle yabancı bir ülkeyle anlaştığı düşünülüyor.

Çin'deki CanSino ve Sinovac Biotech firmaları da daha önce üçüncü aşama klinik deneylere sırasıyla Kanada ve Brezilya'da başlayacaklarını açıklamıştı.

Ülkenin günlük Kovid-19 test kapasitesi 3,8 milyona yaklaştı

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonunda yetkili Guo Yanhong, ülkede günlük 3,8 milyon Kovid-19 testi yapılabildiğini açıkladı.

Ağız ve burundan alınan örneklerle yapılan nükleik asit testinin ülke genelinde pazartesi itibarıyla 90 milyon 410 bin kişiye yapıldığını belirten Guo, test merkezi sayısının da mart ayından bu yana ciddi şekilde artış göstererek 4 bin 804'e çıktığını belirtti.

Pekin'de yaklaşık 2,5 milyon kişiye test yapıldı

Ülkenin başkenti Pekin'de 11 Haziran'da bir gıda pazarı kaynaklı Kovid-19 vakalarının hızla artması ülkede ikinci dalga endişelerine yol açmıştı. Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonu, vakaların yükselişe geçtiği 11 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2,5 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldığını aktarmıştı.

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişiler dahil, evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az iki sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Çin ana karasında bugüne kadar toplam 83 bin 430 Kovid-19 vakası tespit edildi ve virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çinli şirket Kovid-19 aşısının üçüncü aşama deneylerini BAE'de yapacak - Son Dakika

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