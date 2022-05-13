Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama

13.05.2022 10:21
Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama

Son dakika haberi... MUĞLA'da, 2'si polis 5 şüpheli, polis yeleği giyip, İstanbul'da Çin uyruklu turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenledi.

MUĞLA'da, 2'si polis 5 şüpheli, polis yeleği giyip, İstanbul'da Çin uyruklu turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenledi. 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ile 45 bin liranın gasbedildiği olayda, polis memuru Emin Yıldırgan'ın da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da yaşayan Erkan Selimoğlu, iddiaya göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli polis memuru arkadaşı 'Pinti' lakaplı Emin Yıldırgan'ı arayıp tanıdığı zengin Çinli bir aile olduğunu anlattı. Selimoğlu'nun 'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz' teklifini kabul eden Yıldırgan, meslektaşı Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam ile de fikir alışverişinde bulundu. Teknik takibe yakalanmamak için kullandıkları telefonları Muğla'da bırakıp otomobille İstanbul'a giden 4 kişi, Küçükçekmece'de buluştukları Erkan Selimoğlu ile plan yaptı. Polis memurları Emin Yıldırgan ve Beytullah Özgaznep, yanlarında getirdikleri polis yeleklerini kendileriyle birlikte diğer 3 kişiye de giydirdi. Çinli turistlerin kaldığı villaya, sahte operasyon düzenleyen 5 kişi, 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ve şifresiyle 45 bin lirayı alıp villadan ayrıldı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDUİhbar üzerine adrese giden, Çinli turistlerin ifadesine başvurup güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kurulan özel ekip, şüphelileri Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. İstanbul'a götürülen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Yıldırgan, Beytullah Özgaznep, Ali Yılmaz, Oktay Çam ve Erkan Selimoğlu tutuklandı.

Kripto para cüzdanıyla 45 bin TL'nin şüphelilerin evlerinde bulunamadığı öğrenildi.


Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama
Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama
Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama
Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama
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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Muğla, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika
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