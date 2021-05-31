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Son dakika haber | Cinsel fonksiyonları destekleyen tedavi yöntemi - Son Dakika

Son dakika haber | Cinsel fonksiyonları destekleyen tedavi yöntemi

31.05.2021 11:30
Son dakika haber | Cinsel fonksiyonları destekleyen tedavi yöntemi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Cinsel fonksiyonları destekleyen tedavilerden P-Shot tedavisi hakkında bilgi veren Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat "PRP tedavisi (Platelet rich plasma veya trombositten zengin kan sıvısı) son dönemde cinsel güç ve performans açısından kullanılan tedavilerden biridir.

Cinsel fonksiyonları destekleyen tedavilerden P-Shot tedavisi hakkında bilgi veren Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat "PRP tedavisi (Platelet rich plasma veya trombositten zengin kan sıvısı) son dönemde cinsel güç ve performans açısından kullanılan tedavilerden biridir. P Shot cinsel bölgeyi gençleştirerek fonksiyonları destekliyor. Ayrıca cinsel bölge büyütme ihtiyacı içinde olan erkeklerde de çok başarılı sonuçlar veriyor" dedi.

P-shot tedavi yönetemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat şu bilgileri verdi:

"Trombositler aslında vücudumuzda doğal olarak bulunan kan hücreleridir. Bu hücreler normalde kan pıhtılaşmasında görev alıyor ve tamir işlevine yardımcı oluyorlar. PRP kanda doğal olarak bulunan bu hücrelerin yoğunlaştırılmış halidir. Kanın santrifüj edilmesiyle elde edilen konsantre sıvı, normalde kanda bulunan trombosit miktarının yaklaşık 2-4 katını içeriyor. Bu yoğun miktardaki trombositler hem tamir özellikleriyle hem de içerdikleri büyüme faktörleriyle dokuda ciddi bir yenilenme sağlıyor. Hasarlı dokularda yeniden oluşma, hücre büyümesi, damar oluşumu, kolajen üretimi gibi etkiler görülüyor. İşlem sırasında penise yüzeysel anestezik bir krem ve solüsyon uygulanıyor. Genelde aralıklı uygulanan tedavi ortalama 3 seans sürüyor. Bir kontrol dönemini takiben hastanın tekrar değerlendirmesi yapılıyor ve gerek duyulursa tekrar uygulama yapılıyor."

TEDAVİ, ANESTEZİ GEREKTİRMİYOR

Yaşlanma süreciyle beraber cinsel bölgeyi destekleyen ve cinsel fonksiyonlar için gereken damar, sinir ve kas yapısında doğal bir yavaşlama olduğunu ifade eden Hattat, " Özellikle damar sertliği ile beraber cinsel bölge adale dokusundaki katılaşma cinsel bölgede hacim kaybına yol açıyor. 'P Shot tedavisinin faydaları nelerdir' diye baktığımızda en önemli etki,  büyüme faktörü yardımıyla damar sinir ve adale dokusunu yenileme özelliği sağlayarak bu süreci tersine döndürmesidir. Özellikle sertleşme sorunu, cinsel bölgede eğrilik yaratan peyronie hastalığı, pelvik ameliyatlar, kemoterapi veya radyoterapi sonrasında görülen fonksiyon azalmasında PRP uygulanabiliyor. Özellikle damar sertliği, şeker hastalığı ve sigara kullanarak risklerini yükselten erkeklerde PRP etki gösteriyor. Kök hücreleri de uyardığı için cinsel bölgeyi büyüme özelliği de gösteriyor.Bu tedavi her şeyden önce ayakta yapılan, cerrahi olmayan ve dolayısıyla anestezi gerektirmeyen bir işlem. İlaçsız bir işlem olarak yaşam kalitesinde artış elde ediyoruz" diye konuştu.

Erkeklerin performans düşüklüğü ile ilgili dikkatli olması gerektiğini de belirten Hattat, "Eğer sertleşme sağlama veya sürdürmede zorluk yaşıyorsanız, cinsel isteğinizde belirgin bir düşüş varsa, boşalma süreniz sizin ve eşinizin tatmin olmasına yeterli gelmeyecek kadar kısaysa, penis boyutlarıyla ilgili anatomik bir sorun varsa, herhangi bir hastalık, ameliyat veya ilaç sonrası cinsel performans düşüşü yaşadıysanız, cinsel hayatınızı olumsuz etkileyecek stres, depresyon, kaygı sorunu veya ilişkisel sıkıntılar varsa performans düşüklüğü açısından bir uzmana başvurmanızda fayda bulunmaktadır.  Unutmayın erkek cinsel sorunlarının pek çoğu organik nedenlere bağlı ve bunlar için günümüzde pek çok tedavi seçeneği bulunmaktadır" dedi.


Son dakika haber | Cinsel fonksiyonları destekleyen tedavi yöntemi

Halim Hattat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Cinsel fonksiyonları destekleyen tedavi yöntemi - Son Dakika


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