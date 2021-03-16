Son dakika haber! Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
16.03.2021 15:01
Son dakika yerel haberine göre Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşım yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşım yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "sosyal deney yapıyorum" diyerek kadınlara cinsel içerikli soru soran ve aldığı cevapları görüntülü olarak sosyal medya hesaplarında yayınlayan şüpheli M.S.G.'yi, yapılan operasyonla evinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
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