Son dakika haber... Cinsel ilişki teklif ettiği kadının, çantasını alıp kaçtı - Son Dakika

MERSİN'de cadde üzerinde yürüyen kadına önce para karşılığı cinsel ilişki teklif eden M.K., aldığı ret cevabı üzerine kapkaç yöntemiyle kadının çantasını alıp kaçınca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi Sait Çiftçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir şüphelinin, yoldan geçen kadının çantasını alıp kaçtığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yabancı uyruklu M.A.'nın çantasının, M.K. tarafından çalındığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı

ÖNCE CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETMİŞEmniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan M.K.'nın, ilk olarak M.A,'ya para karşılığında cinsel ilişki teklif ettiği ve ret cevabını alınca da kadının çantasını alıp kaçtığı ortaya çıktı. M.K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.