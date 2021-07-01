Son dakika haber! Cinsel istismar suçundan 1 yıl 26 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan hakkında 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari 23 yaşındaki M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı.

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