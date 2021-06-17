Son dakika haber | Cinsel istismardan yargılanan üvey dedeye 6 yıl 3 ay hapis

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ta, gelinin ilk eşinden olan kızı E.A.'ya (11) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ç.Y., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ta, gelinin ilk eşinden olan kızı E.A.'ya (11) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ç.Y., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zonguldak'ta geçen yıl E.Y., kayınpederinin, ilk evliliğinden olan kızı E.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Ç.Y. hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında, E.A.'nın verdiği ifadenin ardından Ç.Y. tutuklandı. Ç.Y., avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrası ise tahliye edildi. Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Ç.Y. ve E.A.'nın annesi E.Y. katıldı. Ç.Y. iddiaları reddetti. Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Ç.Y. ve E.A.'nın annesi E.Y. katıldı. Ç.Y. iddiaları reddetti. Mahkeme heyeti, Ç.Y.'nin çocuğa karşı cinsel istismar suçunu sarkıntılık düzeyinde işlediğine kanaat getirerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cinsel taciz suçundan verilen 12 ay 15 gün hapis cezasının hükmünün açıklanması geri bırakıldı.



Zonguldak, Taciz, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Cinsel istismardan yargılanan üvey dedeye 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

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