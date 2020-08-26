Son dakika haber! CİNSEL SALDIRI İDDİASIYLA TUTUKLANAN MUSA ORHAN, TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber! CİNSEL SALDIRI İDDİASIYLA TUTUKLANAN MUSA ORHAN, TAHLİYE EDİLDİ

Bir son dakika haberine göre BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz'da, Siirt'te çalışan Musa Orhan'nın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. İpek'in intihar öncesinde geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan, 19 Ağustos günü tutuklandı. Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkemeye heyeti, Avukat Akkuş'un dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek, Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Orhan, serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 09:42

Kaynak: DHA

Son Dakika

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor

Ayasofya'daki sözleriyle Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde Atatürk geçen paylaşım

Okulların açılmasına az kaldı, uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte herkesin merak ettiği detaylar

Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi

İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk

Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı

Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi

Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu

Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de

Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu

Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı

Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış

Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti