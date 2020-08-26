Son dakika haber... Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi (3)
Son dakika haberleri: MAHKEME İTİRAZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu'nun intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına yapılan itirazı reddetti.
MAHKEME İTİRAZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ
Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu'nun intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına yapılan itirazı reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:43
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi (3) - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi