Son dakika haber... Cinsel saldırıda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Nevşehir'de bir kadının kendisini tehdit ve cinsel saldırıda bulunduğu şikayeti üzerine yabancı uyruklu bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir'de bir kadının kendisini tehdit ve cinsel saldırıda bulunduğu şikayeti üzerine yabancı uyruklu bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bir kadın kendisini tehdit eden ve cinsel saldırıda bulunduğunu ifade ederek yabancı uyruklu P.N.'den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu P.N. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen P.N. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:24
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Cinsel saldırıda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
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