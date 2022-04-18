Son dakika! Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Karabük'te cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

E.C. yönetimindeki 78 AAH 478 plakalı cip, Balıklar Kayası Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Kılınç'a (53) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doktor olduğu belirtilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.