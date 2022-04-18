Son dakika! Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Son dakika! Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü

18.04.2022 00:07

Son dakika haberi: Karabük'te cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Karabük'te cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

E.C. yönetimindeki 78 AAH 478 plakalı cip, Balıklar Kayası Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Kılınç'a (53) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doktor olduğu belirtilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son dakika! Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü
Son dakika! Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü
Son dakika! Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü

YORUMLAR
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Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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