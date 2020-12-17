Son dakika haber | Çizgili Anadolu sırtlanı, silahla vurularak öldürüldü

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İlçeye bağlı Karadağ Mahallesi yakınlarında, otomobiliyle ilerleyen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan hayvanı fark etti. Araç çarpmasıyla yaralandığı düşünülen hayvanın yanına giden vatandaşlar, telef olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaptığı incelemede, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanının tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi. Sırtlan bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri hayvanı vuran kişinin tespiti için çalışma başlattı.



Yavuzeli, Karadağ, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Çizgili Anadolu sırtlanı, silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika

İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor

Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz

Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti

Türk bilim insanları korona ile mücadelede önemli rol oynayacak reaktif oksijen türlerini üretti

İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor

Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi