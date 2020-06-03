Son dakika haber: Cizre'de iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı - Son Dakika

Cizre'de iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, polis ekipleri kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.

Cizre'de, akraba 2 aile arasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Sokakta sözlü olarak başlayan tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Cudi Mahallesi Mezbahana Sokakta gece geç saatlerde iki aile bireyleri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Sözlü olarak başlayan tartışma taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüşünce mahalle savaş alanına döndü. Mahalle sakinlerinin ayıramadığı kavga Ziraat Sokakta devam edince mahalle halkı evlerine kapanıp, durumu polise bildirdi. Kısa sürede çok sayıda zırhlı araçla mahalleye gelen polis ekipleri, uyarı anonsları ile kavgayı ayıramayınca havaya ateş açarak ayırdı. Yaklaşık yarım saat süren kavga polisin mahalleyi abluka altına alması ile birlikte kontrol altına alındı. Kavganın kontrol altına alınması ile birlikte yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.