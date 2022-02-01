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Son dakika haber: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika haber: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi

01.02.2022 15:55
Son dakika haber: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınlara KADES'i tanıttı.

İdil Caddesinde faaliyet yürüten bir tekstil atölyesinde kadınlarla görüşen polis ekipleri, gerekli bilgilendirmenin ardından cep telefonlarına KADES uygulamasını indirip, uygulamanın kullanımı hakkında destek sundu.

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Şırnak, Cizre, KADES, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi - Son Dakika


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