Son dakika haber... Cizre'de, Tahir Güven'in öldürülmesine 'Teröre Lanet Mitingi' ile tepki - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, bölgede bulunan aşiretler ve STK temsilcileri, 4 Aralık 'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven 'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesini protesto etti.

Cizre Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile 'Teröre Lanet Mitingi'ne katılan çok sayıda kişi, 'Cizre teröre karşı tek ses, tek yürek' pankartı açıp, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı.

'BEDEL ÖDÜYORUZ'Aşiretler ve STK'lar adına basın açıklamasını Tahir Güven'in oğlu Ferzan Güven okudu. Ferzan Güven, "Bu bölgede yaşamanın ve yaşatmanın bir bedeli vardır. Bu bedeli yıllarca bölge halkımız ve tüm doğu vilayetlerimiz ödüyor ve ödemektedir. En son bu bedeli bölgemizin kalabalık büyük aşiretlerinden Meman Aşiret liderimiz Tahir Güven ağamız canı ile ödedi ki ben ağamızın oğlu olmaktan ziyade onun lideri olduğu Meman Aşiret mensubu olmakla gurur duyuyorum. Öldürülen Tahir Ağa değil, öldürülen Meman Aşireti değil, öldürülen insani değerler ve insani yaşam hakkıdır. Ölen bir Tahir'dir. Peki onlarca, yüzlerce, binlerce Tahirlerimiz yok mudur? Bugün terör örgütlerinin hedeflerinde büyük ve güçlü Türkiye 'nin 2023 hedefleri söz konusu olup büyük hedeflerin önü Tahir Güven ve Kürtler milleti üzerinden engellemeye çalışılmaktadır ve biz asla buna izin vermeyeceğiz" dedi.'TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BİRLİK OLALIM'

Terör örgütlerine karşı birlik olunması gerektiğini belirten Güven, "Gelin bir olalım. Gelin tüm terör örgütlerine karşı beraber olalım. Terörü ve terör örgütlerini meşrulaştıran kişileri lanetliyoruz. Devletimizin ve milletimizin verdiği güçle başta terör örgütü PKK'yı, FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. ve her zaman olduğu gibi var gücümüzle terörü lanet ediyoruz, edeceğiz. Terör ve faaliyetleri bu bölgede eğitimi, ulaşımı ticareti ve her türlü sosyal aktiviteleri yok saydı. Tahir Güven ve onun gibileri yarının çocuklarını yaşatmak uğruna kendi canlarını feda etmiş şehitlik mertebesine ulaşmışlardır" diye konuştu.

- Şırnak