Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği müzik kursunda eğitim sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği müzik kursunda eğitim sürüyor

07.03.2022 13:14
Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği müzik kursunda eğitim sürüyor

Bir son dakika haberine göre Cizre Emniyet Müdürlüğünce Menderes Ortaokulunda öğrenciler için düzenlenen müzik kursunda eğitim devam ediyor.

Cizre Emniyet Müdürlüğünce Menderes Ortaokulunda öğrenciler için düzenlenen müzik kursunda eğitim devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" isimli proje doğrultusunda düzenlenen kursta öğrenciler gitar, bağlama, keman ve darbuka eğitimi alıyor.

Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri öğrencileri okulda ziyaret ederek, kurs ile ilgili bilgi aldı, onların seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Kursun haziran ayına kadar süreceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği müzik kursunda eğitim sürüyor - Son Dakika


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