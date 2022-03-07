Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği müzik kursunda eğitim sürüyor - Son Dakika

Cizre Emniyet Müdürlüğünce Menderes Ortaokulunda öğrenciler için düzenlenen müzik kursunda eğitim devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" isimli proje doğrultusunda düzenlenen kursta öğrenciler gitar, bağlama, keman ve darbuka eğitimi alıyor.

Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri öğrencileri okulda ziyaret ederek, kurs ile ilgili bilgi aldı, onların seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Kursun haziran ayına kadar süreceği belirtildi.