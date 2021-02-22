Son dakika haber: ÇKSM'lerde eğitim başladı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde hayata geçirdiği Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde Covid-19 salgını dolayısıyla ara verilen eğitimler tekrardan başladı. Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerde 4-12 yaş arası çocuklar 15 farklı branşta eğitim alabilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını dolayısıyla kısıtlamaya gidilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'ndeki eğitimler tekrar başladı. Bu kapsamda il genelinde 12 ilçede bulunan 18 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde geçtiğimiz ay gerçekleştirilen kayıt sürecinin ardından yüz yüze eğitimlere başlanıldı. Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan kurslarda 4-12 yaş aralığındaki çocuklar, okul öncesi, matematik, İngilizce, resim, satranç, akıl ve zeka oyunları, hızlı okuma, drama, Türkçe, keman, gitar, bale ve cimnastik, hafıza geliştirme, mental aritmetik ve halkoyunları branşlarında eğitim alacaklar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerini ziyaret etti. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile bir araya gelen Daire Başkanı Fırat Özcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. - MANİSA