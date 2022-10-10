Son dakika haber! CNN muhabirleri, Tayland'daki anaokulu saldırısıyla ilgili görüntüler için özür diledi

Amerikan medya kuruluşu CNN'in muhabirleri, Tayland'da 6 Ekim'de 22'si çocuk 37 kişinin hayatını kaybettiği anaokulu saldırısıyla ilgili yayımladıkları görüntüler için özür diledi.

BBC'nin haberine göre, CNN çalışanları, yasak olmasına rağmen 8 Ekim Cumartesi günü binaya girerek yayın yaptıkları için para cezasına çarptırıldı.

Olay yerine izinsiz girmek ve kayda almakla suçlan iki CNN muhabirine, 5 bin baht (133 dolar) para cezası kesildi.

CNN International'ın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mike McCarthy, yaptığı açıklamada, muhabirlerin binaya girmek için izin istediğini ancak "yetkililerin bu izni vermeye yetkili olmadığını" anladığını; haber yayınının o andan itibaren durdurulup videonun internet sitesinden kaldırdığını belirtti.

McCharthy, "Haberimizin yol açmış olabileceği herhangi bir sıkıntı ve ülke için böylesine üzücü bir zamanda polise verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı derin üzüntü duyuyoruz." dedi.

Yerel haber kaynakları, gazetecilerin ülkeye turist vizesi ile girdiklerini ve bu nedenle çalışmalarına izin verilmediğini ancak kara listeye alınmayacaklarını ve uygun vizeyi almaları koşuluyla Tayland'daki işlerine dönebileceklerini bildirdi.

"En derin özürlerimi sunuyorum"

Gazeteci Anna Coren ve kameraman Daniel Hodge, ülkeyi terk etmeyi kabul ederek özür videosu yayımladı.

Coren, videoda, "En derin özürlerimi sunuyorum. Özellikle bu trajedinin kurbanlarının ailelerine daha fazla acı ve ızdırap yaşattığımız için çok üzgünüz. Ülkenin acılı bir dönemden geçtiğini biliyoruz ve buraya asla daha fazla üzüntüye sebep olmaya gelmedik." ifadelerini kullandı.

Tayland'daki Yabancı Muhabirler Derneğinden yapılan açıklamada da CNN ekibinin davranışının "profesyonel olmadığı ve gazetecilik etiğini ihlal ettiği" belirtilmişti.

Olay gününe dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin olay yerine girişleri yasakladığı sırada iki CNN çalışanının bakımevinden dışarı çıkması yer almıştı.

CNN tarafından iddialara ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, çalışanların polis kordonu kaldırıldığı sırada olay yerine girdikleri ve sağlık görevlilerince çekim yapılmasında bir engel olmadığının kendilerine iletildiği iddia edilmişti.

CNN'in açıklamasında, ekip üyelerinin kendileri içerideyken yeniden polis kordonunun konulması üzerine bakım merkezinden çiti aşarak dışarı çıktıkları belirtilmişti.

Olay

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nong Bua Lamphu bölgesindeki çocuk bakım merkezine 6 Ekim Perşembe günü düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırgan Panya Kamlarb'ın daha sonra eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söylemişti.

2 ila 5 yaşındaki çocukların bulunduğu bakımevinde saldırıya kurban giden çocukların büyük bir kısmının bıçaklanarak öldürüldüğünü aktaran yetkililer, saldırganın yoldan geçenlere rastgele ateş ettiğini belirtmişti.