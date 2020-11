Çoban ve arkadaşı 400 küçükbaş hayvandan 200'ünü sattı, eğlence mekanlarında yedi - Son Dakika

- Çoban ve arkadaşı 400 küçükbaş hayvandan 200'ünü sattı, eğlence mekanlarında yedi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürü sahibinden habersiz olarak N.D.'nin hayvanlardan 86'sını Eskişehir'de, 34'ünü Polatlı'da satan, 47'sinin de eğlence mekanlarında, yemek bedeli karşılığı işletme sahiplerine veren ve 3 hayvanı da kesip yiyen N.D ve A.V. isimli şüphelileri yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvancılık yapan N.D. isimli vatandaşın 400 adet küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgede yapılan aramada, sürü sahibi U.D.'nin Ankara'da ikamet ettiği, hayvanların bakımını N.D. adlı vatandaşa emanet ettiği, sürü çobanlığının A.V. adlı yabancı uyruklu vatandaşa yaptırdığı belirlendi. Çoban A.V ve N.D.'nin gezme ve eğlenceye düşkün olduğu, sürünün emanet edilen H.D.'nin ise hırsızlık olayı başta olmak üzere birçok suçtan kaydının bulundu tespit edildi. Sürü sahibinden habersiz olarak N.D.'nin hayvanlardan 86'sını Eskişehir'de, 34'ünü Polatlı'da sattı. 47'sinin de eğlence, yemek bedeli karşılığı mekan sahiplerine verdi. 3 hayvanı da N.D ve A.V. adlı şüphelilerin keserek yedikleri tespit edildi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde N.D. ve A.V. adlı hırsızlar Karailyas Mahallesinde yakalandı. 400 küçükbaş hayvandan geriye kalan 200'den 86'si Eskişehir'de bulundu. Zanlılar tutuklanma talebiyle Adli mercilere sevk edildi.