Çobanbey'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Çobanbey'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı

Çobanbey'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı

13.02.2021 14:50

SURİYE'nin Çobanbey ketinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil öldü, 12 sivil ise yaralandı.

SURİYE'nin Çobanbey ketinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil öldü, 12 sivil ise yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriyeli Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Çobanbey kent merkezinde öğle saatlerinde teröristler tarafından işlek bir caddeye bırakılan bomba yüklü araç uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Patlamada 1 kişi ölürken, 12 kişi ise yaralandı. Bölgedeki ev, iş yeri ve araçların da hasar gördüğü patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar hastanelerde tedaviye alınırken, saldırı sonrası yerel kolluk kuvvetleri önlemlerini arttırdı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çobanbey'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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