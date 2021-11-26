Bitlis'te hakkında 39 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bitlis'te çeşitli suçlardan hakkında 39 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dün il merkezinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "çocuğun cinsel istismarı, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 39 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen S.B, tutuklandı.