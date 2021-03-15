Son dakika haber: 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı - Son Dakika

Son dakika haber: 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı

15.03.2021 12:29

Son dakika haberler... - 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı Diyarbakır'da yaşayan Feyziye Beyazıt, 9 yıl boyunca birçok ilde tedavi olmasına rağmen çocuk sahibi olamadı.

- 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan Feyziye Beyazıt, 9 yıl boyunca birçok ilde tedavi olmasına rağmen çocuk sahibi olamadı. 'Çocuğunuz olamayacak' cevabını alan Beyazıt çifti, araştırma sonucu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer tarafından uygulanan Rosi tedavisiyle Beyazıt çifti, gebelik müjdesi aldı.

Diyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki 9 yıllık evli Feyziye Beyazıt, bu süre zarfında normal yollardan çocuk sahibi olamadı. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Feyziye Beyazıt, eşiyle birlikte birçok yerde farklı tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verip 'Çocuğunuz olmayacak' denilen ve umutlarını yitiren Beyazıt çifti, yaptıkları araştırma üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu çifte azosperm teşhisi konuldu. Çifte uygulanan Rosi, mikro TESE ve akupunktur tedavileri sonucu Feyziye Beyazıt, 9 yıl sonra gebe kaldı.

"Hastaya daha önce imkansız olduğu söylenmiş"

Hastaya daha önce de uygulama yapıldığını ve hiç hücre bulunamadığını belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, o süreçte tüp bebek uygulamasının da iptal olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta birçok merkezde tedavi almaya çalışmış fakat sperm bulunamadığı için tüp bebek uygulaması yapılamamış. Biz de, hasta kliniğimize geldiğinde ilk önce sperm detoks tedavisi yaptık. Özellikle spermin daha iyi gelişim sağlayabilmesi için. Destoks tedavisinden sonra biz tüp bebek yapmaya karar verdik. Çünkü hastaya baktığımızda hastanın hiç spermi yoktu. Tüp bebek yaptıktan sonra yumurtaları aldığımız esnadan sonra mikro TESE uygulaması yaptık. Mikro TESE'de öncü hücreleri aldıktan sonra Rosi uygulaması yöntemi uyguladık. Rosi yöntemi Japonya'da uygulanmaya başlanmış. Artık son yıllarda bizim ülkemizde yapılıyor. Biz de kendi kliniğimizde Rosi yöntemiyle tüp bebek uygulaması yaptık. Rosi yöntemi sonrası gebelik elde ettik. Tabi bu esnada hastamızın stresi fazla olduğu için biz akupunktur tedavisi yaptık. Akupunkturla hem stresi azalttık hem yumurta kalitesini artırdık. Sonrasında biz transferimizi gerçekleştirdik. Embriyoların gelişimi iyi oldu ve embriyolarımız beşinci güne kadar gitti. Çünkü burada embriyoların da kaliteli olması bizim açımızdan önemli. Transfer sonrası sonucumuzu aldık. 12'nci günde de test yaptığımızda test sonucu pozitifti. Bugün de ultrasona baktığımızda gebelik kesesi gördük. Gebelik kesesini gördükten sonra hasta gözlerine inanamadı. Çünkü hastaya daha önce, hiç hücre olmadığı için imkansız olduğu söylenmiş. Doğru tedavi, doğru merkez, doğru uygulama başaranın ana anahtarıdır" dedi.

Feyziye Beyazıt, 32 yaşında olduğunu ve 9 yıllık evli olduğunu kaydetti. Beyazıt, "Araştırma üzerine geldik. Azospermi teşhisi konuldu. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, Allah inşallah olmayan herkese nasip etsin bu duyguyu. Şu an tarif edemiyorum. Umutsuz bir şekilde gelmiştim" diye konuştu.

Son dakika haber: 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı
Son dakika haber: 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı
Son dakika haber: 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı
Son dakika haber: 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı

Diyarbakır, Gebelik, Doğum, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı - Son Dakika


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