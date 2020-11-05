Son dakika haber | Çocuk anevrizmalarının yüzde 40'ı yaralanmalardan kaynaklanıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Çocuk anevrizmalarının yüzde 40'ı yaralanmalardan kaynaklanıyor

05.11.2020 13:37
Son dakika haber | Çocuk anevrizmalarının yüzde 40'ı yaralanmalardan kaynaklanıyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, "Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan çocuklarda da anevrizma görülebilir.

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, "Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan çocuklarda da anevrizma görülebilir. Pediatrik anevrizmaların yüzde 40'ı bir yaralanmanın ardından veya cerrahi bir işlemden sonra beyindeki travmadan kaynaklanır." ifadelerini kullandı.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz çocuklarda beyin anevrizması ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3'ünde asemptomatik beyin anevrizması olduğunu aktaran Yılmaz, "Tüm anevrizmaların yüzde 0,5 ile 4,6 oranını pediatrik anevrizmaların oluşturduğu düşünülmektedir. Anevrizmalar rüptüre olduklarında hayati tehlike oluştururlar. Bu nedenle, serebral anevrizmanın belirtilerini tanımak ve çocuğunuz için ne zaman bir uzmana başvurmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Çocuklarda anevrizmanın en yaygın yerleşim yerleri internal karotid arter ve orta serebral arterdir. Bu iki arterde görülen anevrizma pediatrik anevrizmaların yaklaşık yüzde 50 ila 60'ını oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

"Endovasküler kapalı yöntem açık cerrahiye göre daha sık kullanılmakta"

Tedavide endovasküler kapalı yöntemin, açık cerrahiye göre daha sık kullanıldığına işaret eden Yılmaz, "Çocuklarda intrakraniyal anevrizmalar genellikle orak hücreli anemi, marfan sendromu gibi bilinen bazı hastalıklarla ilişkilidir. Ancak herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan çocuklarda da anevrizma görülebilir. Pediatrik anevrizmaların yüzde 40'ı bir yaralanmanın ardından veya cerrahi bir işlemden sonra beyindeki travmadan kaynaklanır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çocuklarda anevrizma tedavisinin yetişkinlerde olduğu gibi normal kan akışını bozmadan anevrizmaları kan dolaşımından dışlamayı amaçlamakta olduğunu bildirdi.

Kanamış anevrizmalar için tedavi seçenekleri arasında açık mikrocerrahi ve endovasküler tedavinin yer aldığını belirten Yılmaz, "Yırtılmamış anevrizma için anevrizmanın konumu ve büyüklüğüne, çocuğun sağlık durumuna göre konservatif tedavi kabul edilebilir. Çocuklar için, kendilerinden beklenen yaşam süresi, kalıcı tedaviyi destekleyen en önemli faktördür. Çocuklarda anevrizma tedavisinde endovasküler kapalı yöntem açık cerrahiye göre daha sık kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda kapalı ve açık tedavinin uzun dönem sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hangi yöntemin uygulanacağı anevrizmanın konumu, kanamış olup olmaması, ek prosedür gerekliliği, hematom olup olmaması, cerrahın tecrübesi gibi birçok etmene bağlı olarak belirlenmektedir." yorumunu yaptı.

"Erkek çocuklar ergenlikten önce beyin anevrizmalarına kızlardan daha yatkın"

Genel olarak, serebral anevrizmaların çocuklarda yetişkinlere göre çok daha nadir olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bununla birlikte, bulunduklarında, çocukların arka dolaşımda anevrizmaya (serebral anevrizmalarının yüzde 15 kadarını oluşturur) ve büyük anevrizmalara (2,5 cm'den büyük) sahip olma olasılıkları yetişkinlere göre daha olasıdır. Kadınlarda daha sık ortaya çıkma eğiliminde olan yetişkin anevrizmalarının aksine, erkek çocuklar ergenlikten önce beyin anevrizmalarına kızlardan daha yatkındır." ifadelerini kullandı.

Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da çoğu anevrizmanın asemptomatik olduğunu ve rüptüre olmadıkça saptanmadığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti.

"Aslında, yırtılmamış anevrizmalar, çok büyük olmadıkça ve beyne veya ilgili sinirlere baskı yapmadıkça tipik olarak semptomlara neden olmazlar. Baskı yaptıklarında çocuklar baş ağrısı, gözbebeklerinin büyümesi, bulanık veya çift görme, halsizlik, uyuşukluk ve konuşma güçlüğü gibi nörolojik uyarı belirtileri gösterebilir. Hastalar bu tür semptomlarla başvurursa, mutlaka görüntüleme yöntemleri kullanılarak taranmalıdır. Anevrizmada yaygın klinik tablolar sırasıyla baş ağrısı, bilinç kaybı, nöbetler ve uzuvlarda zayıflıktır. 35 yaş altı birinci derece akrabası anevrizma geçirmişse tarama yapılabilir. Pek çok hasta tarafından bizlere sorulan bir sorudur, 'Eğer bir ebeveyn, büyükanne, büyükbaba veya başka bir akrabasında anevrizma varsa çocuklar taranmalı mıdır?' Çoğu çocuğun beyin anevrizması için taranmasına gerek yoktur. Çocuğunuzun kardeşi, birinci derece akrabası, özellikle çocukken ya da 35 yaş altı gençken anevrizması olan, ya da anevrizma nedeniyle beyin kanaması geçiren bir akrabası varsa taranmasında yarar vardır."

İstanbul, Erkek, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Çocuk anevrizmalarının yüzde 40'ı yaralanmalardan kaynaklanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu         
10:24
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
10:15
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük         
08:50
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 13:40:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Çocuk anevrizmalarının yüzde 40'ı yaralanmalardan kaynaklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei