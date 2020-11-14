Son dakika haberi! Uyuşturucuyu çocuk çorabına saklamışlar - Son Dakika

Son dakika haberi! Uyuşturucuyu çocuk çorabına saklamışlar

14.11.2020 15:01
Son dakika haberi! Uyuşturucuyu çocuk çorabına saklamışlar, System.String[]

Son dakika habere göre Niğde'de Narkotik ekipleri yaptığı operasyonda çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirdi.

Niğde'de Narkotik ekipleri yaptığı operasyonda çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada çocuk çorabı içerisine saklanmış 113,12 gram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Son dakika haberi! Uyuşturucuyu çocuk çorabına saklamışlar
Son dakika haberi! Uyuşturucuyu çocuk çorabına saklamışlar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Uyuşturucuyu çocuk çorabına saklamışlar - Son Dakika


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