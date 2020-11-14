Niğde'de Narkotik ekipleri yaptığı operasyonda çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada çocuk çorabı içerisine saklanmış 113,12 gram ağırlığında eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Uyuşturucuyu çocuk çorabına saklamışlar - Son Dakika