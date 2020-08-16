Son dakika haber: Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı: Çocukları ciddiye alın - Son Dakika

MERSİN'de adli tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 54 maddesine dikkat çekmek için karikatürler çizdi. Karikatürlerinden oluşan bir de kitap çıkaran Dokgöz, velilere "Çocuklarınızı ciddiye alın" dedi.

Karikatürist ve adli tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 54 maddesine dikkat etmek amacıyla çeşitli karikatürler çizdi. Karikatürlerini kitaba dönüştüren Dokgöz'ün eseri, 116 sayfadan oluşuyor. Prof. Dr. Dokgöz, kitabın hem çocukların hem de çocukların gelişiminden sorumlu yetişkinlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerini daha net anlaması ve içselleştirebilmesi için karikatürlerle anlatıldığını söyledi.