Son dakika haber: Çocuk işçiliği azalıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Çocuk işçiliği azalıyor

Son dakika ekonomi haberi... Çocuk işçiliği azalıyor TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu: "1994 yılında yüzde 15.2 olan 5-17 yaş grubundaki çocuk işçiliği oranı son yıllarda alınan tedbirler sonucu yüzde 4.

Çocuk işçiliği azalıyor

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu:

"1994 yılında yüzde 15.2 olan 5-17 yaş grubundaki çocuk işçiliği oranı son yıllarda alınan tedbirler sonucu yüzde 4.4 seviyesine geriledi"

"Çocuğun yeri ne sokak ne tarla ne fabrikadır. Çocuğun yeri, okuldur. Çocuğun eline ne silah ne boya sandığı ne kağıt mendil, ne tartı yakışır. Çocuğun eline, en çok kalem, defter, kitap yakışır"

ORDU - TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 1994 yılında yüzde 15.2 olan çocuk işçiliği oranının son yıllarda alınan tedbirler sonucu yüzde 4.4 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin Milletvekillerinden oluşan TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik ilimizde yürütülen örnek çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Ordu'ya geldi.

Başkanlığını AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun yaptığı ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'dan oluşan TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Ordu'daki programına Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ederek başladı.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu başkan ve üyeleri, Vali Tuncay Sonel'i ziyaretinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesine de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan kurum ziyaretlerinin ardından, Ordu Valiliği toplantı salonunda TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu başkan ve üyelerine, Ordu'da çocuk işçiliği ile mücadele, mevsimlik tarım işçilerine yönelik verilen hizmetler, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili kurum yöneticileri tarafından sunum yapılarak, bilgilendirmede bulunuldu.

Çocuk işçi sayısı azaldı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, burada yaptığı açıklamada çocuk işçiliğinin sadece Türkiye'nin gündeminde olmadığını, dünyanın birçok ülkesinin bu konuyla mücadele için çalışmalar yaptığına dikkat çekti.

Dünyada şu anda 168 milyon çocuğun sokakta, tarlada, sanayide ve en kötü işlerde çalıştığını belirten Katırcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1994, 1999, 2006, 2012 ve 2019 yıllarında Çocuk İşgücü Araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, 1994 yılından günümüze kadar yıllar itibariyle çocuk işçiliği rakamlarında azalma olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 6-17 yaş grubunda 1994 yılında ekonomik işlerde çalışan çocukların oranı yüzde 15,2 iken bu oran 1999 yılında yüzde 10,3'e, 2006 yılında yüzde 5,9'a düşmüş olup 2012 yılında ise bu oran yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK'in 2019 Çocuk İşgücü Araştırmasının sonuçlarına göre ise ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 4,4 olarak gerçekleşmiştir"

Çalışan çocukların çoğu zaman okula devam edemediği veya zorunlu eğitimlerini yarıda bıraktığı, bu sebeple ileri yıllarda çalışma yaşamları için gerekli olan donanımdan yoksun kaldıklarına dikkat çeken Katırcıoğlu, "Bu durum sadece çocuğun yetişkinlik yaşamını olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, ülkenin üretkenlik düzeyini de düşürmektedir. Özelikle son yıllarda Hükümetimizce mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışan, çalışma riski altında olan çocukların çalışma hayatından çekilmesi ve eğitime yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleri, yürütülen ulusal politika ve program çalışmaları ile desteklenen proje faaliyetlerinin tarım sektöründe çalışan çocukların oranında yaşanan azalmaya katkı sağladığı değerlendirilmektedir" diye konuştu.

"Çocuk tarla, fabrika, sermaye değildir"

Katırcıoğlu, açıklamasının son bölümünde şu görüşlere yer verdi:

"Çocuklar, bir işgücü değildir. Beşeri sermaye hiç değildir. Çocuk, işlenmeyi bekleyen bir cevherdir. Tertemiz, bembeyaz bir sayfadır. Çocuğun yeri ne sokak ne tarla ne fabrikadır. Çocuğun yeri, okuldur. Çocuğun eline ne silah ne boya sandığı ne kağıt mendil, ne tartı yakışır. Çocuğun eline, en çok kalem, defter, kitap yakışır. Çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde yetişmelerinin, eğitimlerinin sağlanmasının ve korunmalarının hem bu sorumluluğun bir gereği hem de aslında her çocuğun hakkı olarak görüyoruz. Çocuğa zarar verici, onu tehlikeye sokucu her türlü riskten uzak tutmak biz yöneticilerin ve tüm yetişkin bireylerin asli önceliği olmalıdır. Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülke nüfusunun 3'te birini oluşturan gözbebeğimiz, cennet kokumuz çocuklarımızın mutlu, huzurlu, güven içinde yarına umutla bakan, annelerinden ailelerinden hiçbir sebeple koparılmayan, hiçbir kötü emele alet edilmeyen, evlatların ülkesi olma yolunda ilerleyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman vurguladığı gibi, 'Çocuk, dünyanın her yerinde masumiyetin simgesidir' diyor"

"Mevsimlik tarım işçileri her türlü altyapı oluşturuluyor"

TBMM Çocuk Hakları Komisyonu başkan ve üyeleri, Valilikteki toplantının ardından Altınordu ilçesine bağlı Saraycık mahallesinde bulunan Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı'na da giderek, burada bulunan mevsimlik tarım işçilerinin ailelerini ziyaret ettiler. Konaklama alanındaki tesisleri gezen Heyet, çocuk işçiliğinin önlenmesi için verilen hizmetleri ve faaliyetleri yerinde görerek, bilgiler aldı.

Mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmalar hakkında da bilgiler veren Katırcıoğlu, bu konuyla ilgili 11 ilde pilot çalışma yaptıklarını, bu illerde mevsimlik tarım işçilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayan, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyetlere ilişkin imkan sunulan, elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanları oluşturmak üzere ödenek tahsisi yapıldığını belirtti.

Katırcıoğlu, "Proje kapsamında yer alan illere 2017 yılında yaklaşık 22,2 milyon TL, 2018 yılında 12,6 milyon TL, 2019 yılında 6,5 milyon TL olmak üzere toplam yaklaşık 41 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı eylem planları değerlendirme süreci tamamlanmış olup Adana, Aksaray, Ankara, Bilecik, Çorum, Düzce, Eskişehir, Isparta, Konya, Manisa, Niğde, Ordu, Zonguldak olmak üzere 13 ilimize toplam 15 milyon 148 bin lira ödenek tahsis edilmiştir. Ordu İlimizde de METİP II Projesi kapsamında 2017 yılında 1 milyon 500 bin TL, 2018 yılında 1 milyon 680 bin TL, 2019 yılında 1 milyon 2020 yılında 1 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 5 milyon 600 bin TL ödenek Ordu Valiliğine tahsis edilmiştir. Bu kapsamda, Altınordu (Saraycık), Perşembe (Kırlı), Fatsa ve Ünye ilçelerinde METİP alanları düzenlenmiştir" açıklamasında bulundu.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Ordu Valiliğinde yaptıkları değerlendirme toplantısı ile Ordu'da gerçekleştirdikleri 1 günlük çalışma programına tamamlayarak, Ankara'ya hareket etti.

Son dakika haber: Çocuk işçiliği azalıyor

AK Parti, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Çocuk işçiliği azalıyor - Son Dakika Ekonomi

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