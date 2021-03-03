Son dakika haber... Çocuk istismarı sanığını "tokalaşmak için yanağından öptüm" bahanesi kurtarmadı - Son Dakika

Son dakika haber... Çocuk istismarı sanığını "tokalaşmak için yanağından öptüm" bahanesi kurtarmadı

03.03.2021 15:43
Son dakika haber... Çocuk istismarı sanığını

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de 15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve cebir suçundan yargılanan sanık, "Sadece tokalaşmak için yanağından öptüm. Cebir ve cinsel istismarda bulunmadım" savunmasını yapmasına rağmen 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve cebir suçundan yargılanan sanık, "Sadece tokalaşmak için yanağından öptüm. Cebir ve cinsel istismarda bulunmadım" savunmasını yapmasına rağmen 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 23 yaşındaki Kaan Y., 15 yaşındaki Y.B.'ye nitelikli cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun koyma suçundan yargılandı.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Kaan Y., "Müştekiyi benim adımı çıkardığı için bir kaç kez uyardım. Müşteki geldi benim arabama bindi. Tokalaşmak için yanağından öptüm. Onun dışında herhangi bir şey olmadı. Benim dükkanımın önüne gelme diye kendisini uyardım. Kapıyı kilitlemedim. Ben şahsa cinsel istismar ve cebirde bulunmadım. Benim yanıma gelmeden önce iki erkeğin yanına gittiğini söyledi" diyerek savunma yaptı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında Kaan Y.'ye 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan 13 yıl 4 ay, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Koyma' suçundan ise 5 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Cinsel İstismar, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Çocuk istismarı sanığını 'tokalaşmak için yanağından öptüm' bahanesi kurtarmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müdürünün tacizine uğrayan genç kadın soluğu savcılıkta aldı: Sık sık arıyor, "İki tane karım var zevk alamıyorum" diyor Son dakika! TBMM Başkanlığı'na 8 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke sunuldu FETÖ'cüler yine iş başında! New York sokaklarındaki panolarda skandal Erdoğan reklamları 5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum Son Dakika: Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem AVM'de çocuğa şiddet kamerada! Çevredeki vatandaşlar bu vicdansızlığa kayıtsız kalamadı Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı
Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı         
15:30
Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var         
15:19
Otel girişine tırmanıp megafonla halka seslendi Otel girişine tırmanıp megafonla halka seslendi         
14:58
HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek         
14:48
Tarlasında bulduğu taşın 'göktaşı' olduğunu öğrenince hemen satışa çıkardı Tarlasında bulduğu taşın 'göktaşı' olduğunu öğrenince hemen satışa çıkardı         
14:25
Yaşlı kadın düşünce yardımına zabıta koştu! Eliyle yastık yapıp montuyla üstünü örttü Yaşlı kadın düşünce yardımına zabıta koştu! Eliyle yastık yapıp montuyla üstünü örttü         
13:29
Van'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası tırdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı Van'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası tırdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı         
12:52
Murat Yıldırım, Ramo dizisinden etkilenerek eşine hakaret eden hayranlarına sert çıkıştı Murat Yıldırım, Ramo dizisinden etkilenerek eşine hakaret eden hayranlarına sert çıkıştı         
12:29
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
Grup toplantısında dikkat çeken detay! Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in HDP'li vekillerle ilgili sözlerini alkışlamadı Grup toplantısında dikkat çeken detay! Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in HDP'li vekillerle ilgili sözlerini alkışlamadı         
11:28
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:11
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 15:52:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Çocuk istismarı sanığını "tokalaşmak için yanağından öptüm" bahanesi kurtarmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei