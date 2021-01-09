Son dakika haber! Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti - Son Dakika

Son dakika haber! Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti
09.01.2021 11:25
Son dakika haberine göre Sultangazi'de çocuklardan oluşan bir grup, su seviyesi düşen Alibey Barajı'nda bir araya gelerek çektikleri kliple kentin azalan suyuna dikkati çekmeye çalıştı.
Sultangazi'de çocuklardan oluşan bir grup, su seviyesi düşen Alibey Barajı'nda bir araya gelerek çektikleri kliple kentin azalan suyuna dikkati çekmeye çalıştı.
Kış aylarına rağmen beklenen yağışı alamayan İstanbul'da, barajlardaki su seviyesi yüzde 19 civarı ile son 15 yılın en düşük seviyesini görürken, kentte yaşayan insanlara suyun verimli ve tasarruflu kullanımı konusunda yetkililerin uyarıları devam ediyor.
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