Çocuk parkı taş ocağı oldu - Son Dakika

Çocuk parkı taş ocağı oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan çocuk parkının, Buldan Belediyesi tarafından taş ve inşaat atıkları ile doldurtularak kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi.

Buldan ilçesine bağlı Turan Mahallesinde oyun gruplarının bulunduğu çocuk parkı Belediye tarafından istila edildi. Taş ve atık inşaat malzemelerinin doldurulduğu park kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinleri bu duruma anlam veremediklerini dile getirdi. Normalleşme sürecinin ardından sosyalleşemeyen çocuklar parkın istila edilmesinden dolayı eğlenemezken, vatandaşlar Buldan Belediyesi'nin enkazı kaldırması için çağrıda bulundu.

Turan mahallesinde oturan çocuklar, Buldan Belediyesi'nin spor aktivitelerinin önüne geçtiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının sona ermesinin ardından parkımıza geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Yaklaşık bir aydır parkımızda taş dolu. Oyun oynayacak yerimiz yok. Zaten parkımızda oyun gruplarının çoğu çalışmıyor. Buldan Belediyesinden çocuk parkımızın temizlenmesini ve oyun gruplarının yenilenmesini istiyoruz" dedi.