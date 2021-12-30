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Son dakika haber: Çocuk serasında minik eller tohumları toprakla buluşturuyor - Son Dakika

Son dakika haber: Çocuk serasında minik eller tohumları toprakla buluşturuyor

30.12.2021 09:42

Son dakika haberi... Çocuk serasında minik eller tohumları toprakla buluşturuyorMERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklara doğa bilinci kazandırmak için başlatılan "Doğa Müfettişleri' projesi kapsamında kurulan çocuk serasında minik eller tohumları ve fidanları toprakla buluşturuyor, suluklarıyla da onlara can...

Çocuk serasında minik eller tohumları toprakla buluşturuyor

MERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklara doğa bilinci kazandırmak için başlatılan "Doğa Müfettişleri' projesi kapsamında kurulan çocuk serasında minik eller tohumları ve fidanları toprakla buluşturuyor, suluklarıyla da onlara can suyu veriyor.

Erdemli Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğünde hazırlanan çocuk serasında projeyle miniklere doğa bilinci aşılanıyor. Maruldan domatese, tohum ekiminden ağaç dikimine kadar birçok alanda uzmanlar eşliğinde uygulama yapan minik yürekler doğa bilinci ile yetişiyor. Doğa Müfettişleri projesi ilk olarak ilçedeki Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde uygulandı. Yediden yetmişe doğa gönüllüsü herkesin katılabileceği projede, kreş öğrencilerine düzenli olarak çocuk serasında eğitim verileceği kaydedildi.

Çocuk Serası ve Doğa Müfettişleri projesiyle, doğa bilinci ile dolu bir nesil yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Üretken belediyeciliğin her anlamda uygulandığı bir belediye anlayışla hareket ediyoruz. Şu anda on bir dönümlük bir alanda belediyemizin ihtiyacı olan tüm bitkileri burada üretiyoruz. Çocuklarımıza doğa sevgisi, vatan sevgisi, orman sevgisi ve ağaç sevgisini de onların beyinlerine nakşetmek adına şuan çocuklarımızla birlikte çocuk serasındayız" dedi.

Gelecek nesillerin tarım ürünlerini manavda öğrenmeyeceğini, ürünleri yetiştirerek öğrenmelerini hedefledikleri ifade eden Tollu, "Çocuklarımız sadece ürünleri manavda ya da evde, mutfakta görmeleri değil de bunu yetiştirmelerini de aynı zamanda sağlıyoruz çocuklarımızla birlikte. Malum bölgemiz tarım bölgesi, tarım bölgesinde çocuklarımızı da tarımla iç içe, doğayla iç içe bulundurmak adına böyle bir düşünceyi uyguluyoruz. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına hepimize görevler düşüyor. Özellikle çocuklarımıza temiz bir çevrede yaşamalarının gereği olan onları bilinçlendirme gayretimiz var. Ormanların ne kadar önemli olduğunu, bitkilerin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza öğretmeye gayret ediyoruz. Tohumdan üretime kadar çocuklarımızla birlikte bunu biz gözlemleyeceğiz ve çocuklarımıza tarımın ülkemiz adına, dünya adına, gelecek adına ne kadar önemli olduğunu da çocuklarımızla birlikte en güzel şekilde yaşayarak müşahede etmiş olacağız" diye konuştu.

Minik elleri toprağa değen öğrenciler, tohumları toprakla buluşturuyor. Yaptıkları çalışmayı anlatan öğrenciler diktikleri fidanların ağaca dönüşeceğini ve belki de altında oyun oynayabileceklerini, doğaya katkıda bulunacaklarını kaydettiler.

Son dakika haber: Çocuk serasında minik eller tohumları toprakla buluşturuyor
Son dakika haber: Çocuk serasında minik eller tohumları toprakla buluşturuyor
Son dakika haber: Çocuk serasında minik eller tohumları toprakla buluşturuyor

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Mersin, Tohum, Tarım, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çocuk serasında minik eller tohumları toprakla buluşturuyor - Son Dakika


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