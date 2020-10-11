Son dakika haber: Çocuk yazarlardan kitap okuma çağrısı - Son Dakika

Birinci sınıfta ilk kitabını yazan ve bu yıl 3. kitabını tamamlayan 11 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya ve ana sınıfındayken resim kitabı tasarlayıp, birinci sınıfta masal kitabı yazan kardeşi Özge Yalçınkaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde "Bol bol kitap okuyun" mesajı verdi.

İlkokul birinci sınıftayken ilk kitabı "Bu Bir Rüya mı?", ikinci sınıfta ikinci kitabı "Gülçiçek"i yazıp yayımlayan abla Yalçınkaya ve ilkokul ikinci sınıfa geçip ikinci kitabını yazan kardeşi Özge 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde AA muhabirine hayallerini anlattı.

Tuğçe Yalçınkaya, çocuk yazar olduğu için çevresinden olumlu tepkiler aldığını ve desteklendiğini, ilk kitabını birinci sınıfta okuma yazmayı öğrendikten hemen sonra yazdığını kaydederek "İlk kitabımı da ikinci kitabımı da hayallerimden ve ailemden ilham alarak yazdım." dedi.

Son kitabı "Uzaktan Eğitimle Başım Dertte" kitabında güncel konuları kaleme aldığını kısa süre sonra yayımlanacağını dile getiren Yalçınkaya, "Gülçiçek'in ikinci serisini yazıyorum. Konusu, daha çok öğrencilik hayatıyla ilgili. Birçok öğrencinin yaşadığı durumla ilgili bir hikaye. Yani daha güncel konuları ele alıyor. Uzaktan eğitim konusunu işliyorum. Şu an benim ve birçok öğrencinin yaşadığı bir durum bu. Bunu yazmak istedim." diye konuştu.

"Çocuk yazarlar kulübü kurmak istiyorum"

Yazarlık konusunda ilerlemek ve kendini geliştirmek istediğini belirten Yalçınkaya, "Hedefimde ilk olarak yazarlığa devam etmek, ikinci olarak çocuk yazarlar kulübü kurmak var. Etrafımda da kitap yazmak isteyen birçok çocuk var. Buna öncülük ederek onların da hayallerini gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında kız çocuklarına seslenen Yalçınkaya, "Bol bol kitap okuyun ve hayallerinizin peşinden gidin." mesajını iletti.

"İlham alarak kendiniz de kitap yazın"

8 yaşındaki Özge Yalçınkaya ise ablasının yazarlık konusunda kendisine örnek olduğunu aktararak, "İlk kitabımda, ana sınıfında yaptığım etkinlikleri çok sevdiğim için insanlara göstermek istedim. Ana sınıfına giderken resimlerden oluşan bir kitap çıkarmıştım. Şimdi ikinci sınıfa geçtim ve Prenses Okulu'nu yazdım." diye konuştu.

Başka kitap projelerinin de olduğunu söyleyen Yalçınkaya, kız çocuklarına "Bol bol kitap okuyun, ilham alarak kendiniz de kitap yazın." çağrısı yaptı.