Yüreğir Belediyesi'nin 8-16 yaş grubu çocuklara yönelik ücretsiz futbol kursu kayıtları devam ediyor.

PTT Evleri, Çamlıbel, Yenidoğan, Çetin Topçuoğlu, Atakent, Yavuzlar, Doğankent, Solaklı ve Kışla Mahallesi Muharrem Gülergin spor tesislerinde devam eden kurslarda eğitimler uzman antrenörler tarafından veriliyor.

Çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslar hafta içi 5 gün olarak saat 14.00'de başlıyor 17.00'de sona eriyor. Kurslara katılan çocuklara idmanlarda kullanacağı formaları da Yüreğir Belediyesi hediye ediyor.

Sporun çocukları sokağın olumsuzluklarından uzak tuttuğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çocuklarımız salgın nedeniyle zor bir dönemden geçti. Okullar kapandı. Şimdi telafi zamanı. Gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla spora yönlendirmek istiyoruz. Sporun ve sporcunun gelişimi için her alanda yeni hizmetlere imza atıyoruz. Bir taraftan ilçemizi spor tesislerimizle donatırken bir taraftan da çocuklarımız için çeşitli spor dallarında ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Futbol kursumuzda çocuklarımız hem zamanını en iyi şekilde değerlendirecekler hem de futbolu uzman antrenörlerden öğrenecekler. Yavrularımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi futbol kurslarına başvuruda bulunmak isteyen genç yetenekler 0322 321 61 61 Beyaz Masa başvuru noktasından veya 444 80 44 çağrı merkezinden iletişime geçebilecekler. - ADANA