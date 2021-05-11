Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli' - Son Dakika

Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli'

11.05.2021 09:42
Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli', System.String[]

Son dakika sağlık haberi... ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Hanife Esen Aygün, koronavirüs salgını sürecinden 12 yaş altı çocukların sosyal ve duygusal becerilerinin etkilendiğini belirtti.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Hanife Esen Aygün, koronavirüs salgını sürecinden 12 yaş altı çocukların sosyal ve duygusal becerilerinin etkilendiğini belirtti. Aygün, "Sosyal izolasyon döneminde çocuklar; beden ve ruh sağlığının korunması, duygusal sağlamlığın artırılabilmesi için ders dışı zamanlarda akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli. Böyle bir yaklaşım; çocukların sosyal, duygusal becerilerinin pandemiden en az etkilenmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Koronavirüs salgını ve beraberindeki tedbirler kapsamında kısıtlamaların, özellikle 12 yaş altı çocukların sosyal ve duygusal becerilerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. ÇOMÜ Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Aygün, uzaktan eğitime geçilmesiyle çocukların arkadaşlarından uzak kalmasının, kaygı ve yalnızlık gibi sosyal ve duygusal durumlarını etkilediğini söyledi. Aygül, bu süreci çocuklarının zarar görmeden atlatmaları için anne ve babalara önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Çocuklarla nitelikli iletişim kurmanın önemine dikkat çeken Dr. Hanife Esen Aygün, bu süreçte 'görünmeyen düşman' ile savaşmanın, 12 yaş altı çocuklarda aşırı korku ve kaygı gibi duygusal bozukluklara neden olduğunu belirtti. Aygün, şöyle konuştu:

"Duygusal bozukluklar, istenmeyen davranış sorunlarına neden olabilir. Bu durumun üstesinden gelebilmek için çocuklarla doğru bilgi paylaşmak önemli. Burada dikkat etmemiz gereken husus çocukların yaşıyla uygun olan bilgileri ve haber kaynaklarını onlarla paylaşmak. İçerisinde sürekli ölüm, hastalık, hastane gibi kelimeler geçtiğinde çocuklar bu durumdan travmatik olarak etkilenebilir. Sosyal izolasyonla birlikte sevdiklerimizden uzaklaşmış olmak, yalnızlık, umutsuzluk gibi birtakım duyguların hayatımıza girmesine ve bazen de daha da derinleşmesine sebep olmuş olabilir. Bu tür duygularla baş etmenin en güzel yolu; öncelikle çocuklarla sürekli nitelikli iletişim halinde olmaktır. Daha sonra çocukları ders dışı zamanlarda akranlarıyla görüntülü görüşmeler aracıyla bir araya getirmektir. Böyle bir yaklaşım çocukların sosyal, duygusal becerilerinin pandemiden en az etkilenmesine yardımcı olacaktır. Evde geçirdiğimiz zamanın artmasına bağlı olarak çocukların uyku ve beslenme alışkanlıkları değişti. Çocuklarda beden ve ruh sağlığı korunması ayrıca duygusal sağlamlığın artırılabilmesi için bu değişen düzen içerisinde günlük rutinler oluşturulmalı. Bu rutinler aracılıyla çocuklar kendilerini daha güvende hissedecektir. Çocukların kendini güvende hissetmesi de sosyal, duygusal becerilerinin bu durumdan daha olumlu etkilenmesine katkı sağlayacaktır."


Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli'
Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli'
Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli'
Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli'
Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli'
Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli'
Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli'

Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | 'Çocuklar, izolasyon döneminde akranlarıyla görüntülü görüştürülmeli' - Son Dakika


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