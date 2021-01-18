Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkardı - Son Dakika

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkardı
18.01.2021 11:17
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde poşet, tahta ve leğenlerle yokuşlara koşturan çocuklar, kayak yapmanın keyfini sürdü.
Kocaeli'de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar ise bunu fırsata çevirdi. Arkadaş grubuyla bir araya gelen çocuklar, ellerine aldıkları poşet, tahta ve leğenlerle yokuşların olduğu alanlara koştu. Soğuktan korunmak için eldiven, atkı ve berelerini takan çocuklar, poşet, tahta ve leğenleri kullanarak gönüllerince kaydı. Kartopu oynamayı da ihmal etmeyen çocuklar, kardan adam da yaparak keyifli vakit geçirdi.
Arkadaşlarıyla birlikte kayan çocuklardan Akif Yılmaz, "Çok güzeldi. Çok eğlendik. Kızak, muşamba ve leğenlerle kayıyoruz. Günüm güzel geçiyor. Kartopu savaşı da yapıyoruz, kardan adam da yapıyoruz" dedi.
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