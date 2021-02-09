Son dakika haber: Çocuklar tahta araçlarıyla kıyasıya yarıştı

Son dakika haberleri: Çocuklar tahta araçlarıyla kıyasıya yarıştı Bursa'da çocuklar yaptıkları tahta arabalarıyla kıyasıya yarıştı.

Çocuklar tahta araçlarıyla kıyasıya yarıştı BURSA - Bursa'da çocuklar yaptıkları tahta arabalarıyla kıyasıya yarıştı. Keles ilçesinin Sorgun köyü çocukları, kendilerinin ve babalarının yaptığı tahta araçlarla kıyasıya yarıştı. Hepsi bir birinden farklı tahta arabalarına binen çocuklar, yokuş aşağı araçlarını salarak yarıştı. Yaptıkları yarıştan büyük keyif alan çocuklar sevinçten çığlık attı. Aileleri ise tahta arabalarıyla yarış yapan çocuklarını cep telefonuyla görüntüledi.

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