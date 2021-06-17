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ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI - Son Dakika

ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI

17.06.2021 10:25

ÇANAKKALE'de, pandemi döneminde canları sıkılınca çocuk filmi çekmeye karar veren Poyraz Şen (11) ile Kuzey Karaca (10) ve Hanzade Akın'ın (10) hayali, ailelerinin de desteğiyle gerçek oldu.

ÇANAKKALE'de, pandemi döneminde canları sıkılınca çocuk filmi çekmeye karar veren Poyraz Şen (11) ile Kuzey Karaca (10) ve Hanzade Akın'ın (10) hayali, ailelerinin de desteğiyle gerçek oldu. Çocukların yazdığı hikayeyi senaryoya dönüştüren Mustafa Şahin'in yönetmenliğini yaptığı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hazinesini konu alan 'Üç Afacan Barbaros'un Sırrı' filminde, çocukların yanı sıra oyuncu Sinan Bengier ile Nurhan Damcıoğlu da rol aldı.

Biga ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisi Poyraz Şen ve 3'üncü sınıf öğrencisi Kuzey Karaca, pandemi döneminde canları sıkılınca çocuk filmi çekmeye karar verdi. Şen ve Karaca arkadaşları 3'üncü sınıf öğrencesi Hanzade Akın'ı da yanlarına aldı. Üç arkadaş, düşüncelerini aileleriyle paylaştı. Ancak aileler, çocukların bu hayalini ciddiye almadı. Çocuklar, bu süreçten sonra filmin hikayesini yazdı.

Çocuklarının film konusundaki ciddiyetini anlayan ailelerin ulaştığı senarist yönetmen Mustafa Şahin, hikayeyi senaryo haline getirdi. Aileler, çocukları adına Bigalı yapımcı Mutlu Keskiner aracılığıyla İstanbul'dan yapımcılar Ayhan Tat ve Kezban Özkaya ile görüşüp, imece usulü filmi çekmek için yola çıktı. Mustafa Şahin'in yönettiği filmde oyuncu Sinan Bengier ile kantocu, ses sanatçısı ve oyuncu Nurhan Damcıoğlu da çocuklara destek için rol aldı. Barbaros Hayreddin Paşa'nın hazinesini konu alan 'Üç Afacan Barbaros'un Sırrı? adlı filmde rol alan çocuklar, profesyonel oyunculara taş çıkartan bir performans sergilerken, hayallerini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çekimleri Biga'da devam eden filmde, 'Barbaros' karakteriyle Barbaros Hayreddin Paşa'nın torununu oynayan Poyraz Şen, "Ben korsan filmlerini çok seviyordum, özeniyordum Çok güzel rol yapabiliyorum. Bunu geliştirmek istedim. Babama ileride film yapacağımı söyledim. Ama şimdi filmimizi çektik. Yerli bir film çekmek istedim. Araştırdım, karşıma Barbaros Hayrettin Paşa çıktı. Filmde onu konu almak istedim? dedi.

'BABAM, 'BÜYÜYÜNCE FİLM ÇEKERSİN' DEDİ, BİR GECEDE BÜYÜDÜK'

Filmde 'Poyraz' karakteriyle Barbaros'un arkadaşını oynayan Kuzey Karaca ise, "Ben de korsan filmlerini çok seviyorum. Ağabeyimle izliyoruz. Film çekmeye karar verdik. Babama film çekmek istediğimi söyledim. Babam da 'büyüyünce film çekersin' dedi. Ama hayalimiz gerçek oldu. Bir gecede büyüdük ve filmimizi çekiyoruz" diye konuştu.

Yapımcı Kezban Özkaya, "Bu çocuklarımızın babaları, yönetmenimiz, senaristimiz Mustafa Şahin arkadaşımıza ulaştılar. Böyle bir projeyle bize geldiler. Biz de varız dedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Projeye başladık, ekibi toplayıp, Biga'ya çocukların hayalini gerçekleştirmek için geldik" dedi.

'FANTASTİK HİKAYELERİ VARDI'

Filmin senarist yönetmeni Mustafa Şahin, "Fantastik bir hikayeleri vardı. Çocuklarımız biraz işin içine teknolojiyi fazla katmışlardı. Biz bu işi biraz masala döndürdük. Arkadaşlarımız ilk defa oyunculuk yapıyorlar. Ama ustalarla çalışmak çok büyük bir keyif. En genç oyuncularla duayenlerimizi buluşturduk. Nurhan Hanım süper babaannemiz bizim. Yine kantolar yapıyor, şarkılar söylüyor. Eğleniyor, eğlendiriyor. Sinan Ağabeyimiz bizim eskici, çocukların dedesi, aynı zamanda Barbaros Hayreddin Paşa'nın da 14'üncü kuşaktan torunu. Hazineyi arıyorlar. O da zamanında hazineyi aramış, bize tarihi biriktirmiş ve torunlarına da çocuklarına da tarihi öğretiyor. İnşallah Eylül ya da Ekim gibi televizyona çıkacağız" dedi.

'BELKİ DEFİNEYİ DE BULACAĞIZ'

Filmde süper babaanneyi canlandıran oyuncu Nurhan Damcıoğlu ise, "Bir günde gelişti, anlayamadım, şaşırdım. Çocuklarla çok güzel bir çekim olacak. Bu kadar aradan sonra tekrar böyle bir ortamda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Olaylar çocuklarla olacak. İzleyelim, görelim. Belki defineyi de bulacağız" dedi.

'DEFİNEYİ İŞTE BULDUK, BU ÇOCUKLAR TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ'

Barbaros Hayreddin Paşa'nın torununu ve küçük Barbaros'un da dedesi rolündeki Sinan Bengier de, "Bu iş çocukların hayatlarında bir değişiklik oluşturacak. Hem biz de ilk defa bir çocuk filminde oynuyoruz. Defineyi işte bulduk, bu çocuklar Türkiye'nin geleceği" diye konuştu.

ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI
ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUKLAR, 'ÜÇ AFACAN BARBAROS'UN SIRRI'NI YAZIP, OYNADI - Son Dakika


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