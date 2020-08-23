Son dakika haber... Çocuklarda alerjiye dikkat - Son Dakika

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Meltem Yiğit, çocuklarda görülen alerji olaylarının temelinde ailesel yatkınlığın yer aldığını söyledi. Alerjik bünye yatkınlığının çevresel faktörlerden de çok etkilendiğini belirten Uzm. Dr. Yiğit, alerji nedenlerinin mutlaka araştırılıp bulunması gerektiğini kaydetti.

İzmir Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Meltem Yiğit, çocuklarda alerji vakalarının artık daha çok görüldüğünü belirtip, alerjik bünye yatkınlığının da tek bir nedeninin olmadığını bildirdi. Pediatrist Uzm. Dr. Yiğit, anne babası alerjik olmayan çocuklar arasında yüzde 10-15 oranında alerji görüldüğüne dikkat çekip, "Ebeveynlerden sadece birinin alerjik olduğu durumda çocukta alerji görülme oranı yüzde 50, hem anne hem baba alerjik ise o zaman bu özellik yüzde 75 oranında çocuklarına iletiliyor. Ancak alerjide ailesel yatkınlığın rolü büyük olsa da çevresel faktörlerin de önemli etkisinin olduğu bilinmeli" dedi.