Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor

28.04.2021 14:35
Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor, System.String[]

Son dakika haberler: Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemleri devam ediyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemleri devam ediyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle 2 yıldır Diyarbakır'da eylem yürüten Muşlu Teker ve Özcan aileleri, HDP Muş İl Başkanlığı önünde 4. haftada da nöbetlerini sürdürüyor. Parti binası önünde çocuklarının kaçırılmasını protesto eden aileler, "halk düşmanı parti", "evlatlarımızı vereceksiniz", "ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP önünde eylemini sürdüren gözü yaşlı aileler, çocukları gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

"24 çocuk gelip teslim oldu sanki benim çocuğum gelip teslim oldu"

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan anne Gülbahar Teker, Diyarbakır'da iki sene eylem yaptığını ve arkadaşıyla birlikte eylemi Muş'ta devam ettirmeye karar verdiklerini belirtti. Dağdaki çocuklara 'devlete teslim olun' çağrısında bulunan Teker, "Ceza yok bir şey yok. 24 çocuk gelip teslim oldu sanki benim çocuğum gelip teslim oldu. Yine sesleniyorum; oğlum Muhammed gel teslim ol, ceza yok bir şey yok. Ben hastayım, kardeşin Cuma hasta herkes biliyor gel teslim ol. Yeter yeter 8 sene oldu. Senin peşinde geze geze bende hasta oldum. Sen biliyorsun gözlerimde katarak var ameliyat olamıyorum. Allah devletten razı olsun bize bu kapıyı açtı ki çocuklarımız gelsin. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğiz" dedi.

"HDP kardeşimi götürüp PKK'ya satmıştır"

Kardeşinin HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini belirten Yunus Özcan ise "Ben kardeşim için buraya geldim. HDP, benim kardeşimi götürüp PKK'ya vermiştir, PKK'ya satmıştır. Ben buradan kardeşime seslenmek istiyorum; eğer beni görüyorsan, duyuyorsan arkadaşlarınla beraber kaç gel diyorum. HDP sizi satmıştır. Bunlar 'Kürt davası' diyor. Bunların Kürt davasıyla alakası yok" ifadelerini kullandı.

"Bunlar çocuk katilidir"

HDP ve PKK'nın 8-9-10 yaşındaki çocukları dağa götürüp orada alıkoyduğunu kaydeden Özcan, konuşmasını sürdürdü:

"Bu çocukların hakkını istiyoruz. Diyarbakır'da da Muş'ta da eyleme devam ediyoruz. Diyarbakır'daki anneler her gün gözyaşı akıtıyor. Sözde Kürt hakkı diyorlar. Biz de Kürt'üz hani bizim davamız, hani bizim hakkımız. Bunlar ancak Kürtleri terörist etmiştir, Kürtleri ağlatmıştır, Kürtlere eziyet etmiştir. Bunların Kürt'le, Kürt davasıyla hiçbir alakası yoktur. Diyarbakır HDP binasını zaten boşaltıp kaçmışlardır. Kim kaçar? Haksız olan kaçar. Biz yılmayacağız, yıkılmayacağız. Biz her zaman buradayız ve bütün illere de bu eylemi devam ettireceğiz ve başlattıracağız. Ağrı'da, Siirt'te bu eylem başlayacak ve Ankara ile İstanbul'a da sıçrayacak. Bu eylem bitmeyecek. Sonuna kadar biz buradayız, ayaktayız, devam edeceğiz. HDP bitene kadar, PKK bitene kadar biz buradayız. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Öncelikle Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun diyorum. Biz buradayız. Bu eyleme de devam edeceğiz."

STK'ların aileler desteği sürüyor

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri de eylem yapan aileleri ziyaret ederek desteklerini sürdürdü. Platform üyeleri adına açıklama yapan Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, platform üyeleri olarak bugün burada yüreği yanık, elleri öpülesi annelere destek olmak için geldiklerini ifade etti.

"Ermeni konusunda HDP bir kez daha hain bir yapılanma olduğunu göstermiştir"

Diyarbakır'da başlayıp tüm şehirlere yayılan bu onurlu ve haklı eylemin mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Bugün bu haklı eyleme destek vermeyenler aynı tehlike ile karşı karşıya olduklarını unutmamalıdır. Amerika'nın sözcülüğünü yaparak 'Ermeni katliamı ile yüzleşin' diyen HDP bir kez daha hain bir yapılanma olduğunu, her defasında Türkiye aleyhine çalıştığını, Kürt halkının değil Ermeni diasporasının emrinde hareket ettiğini göstermiştir. Türkiye'nin 2023 hedefi dış güçleri rahatsız ettiği kadar dış güçlerin kuklalığını yapan dağda silahlı Ankara'da demokrasi yanlısı HDP'yi de rahatsız etmektedir. Annelerin babaların evlatlarını geri istemeleri, evlat nöbeti tutmaları diğer annelere de bir mesajdır. Benim yüreğim yandı sizin yüreğiniz yanmasın, ben evladımı PKK hainine kaptırdım siz kaptırmayın mesajıdır. Evlat nöbetinde bulunan annelerin ellerinden öpüyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu açıklıyoruz" şeklinde konuştu.

Eylemde, Diyarbakır'daki aileler ile Muş'taki aileler telefon üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. - MUŞ

Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor
Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor
Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor
Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor
Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor
Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor
Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi sürüyor - Son Dakika


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