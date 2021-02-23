Son dakika haber: Çocukların 15 bin liralık soygunu kameralarda - Son Dakika

Son dakika haber: Çocukların 15 bin liralık soygunu kameralarda

23.02.2021 09:58
Son dakika haber: Çocukların 15 bin liralık soygunu kameralarda, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da hırsızlık şüphelisi 3 çocuk alışveriş yapan kadının cebinden 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 3 çocuk alışveriş yapan kadının cebinden 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli çocukların rahat tavırları pes dedirtti.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kadın züccaciye dükkanından alışveriş yapmak için iş yerine geldi. Tezgah üstündeki eşyalara bakan kadınların yanına gelen çocuklardan biri el çabukluğu ile kadınlardan birinin cebinden 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Daha sonra içeri giren kadın ürünleri almak için elini cebine attığında telefonunun olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelenen kamera görüntülerinde tezgahı inceleyen çocuklardan birinin el çabukluğu ile kadınlardan birinin cebine elini atıp kaşla göz arasında cep telefonunu çaldığı görüldü. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Çocukların 15 bin liralık soygunu kameralarda - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li gazeteden dikkat çeken analiz! Son 28 günde vaka sayısı artan ülkeler arasında Türkiye de var Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliği sevenlerinden tam not aldı SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak 300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor "Silahla 20 kişi rehin alındı" ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Nihal Candan'ın Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi         
09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalmadı         
09:22
Şehit olan polis memuru kardeşlerin mezar taşları kırıldığını gören babadan duygusal sözler: Evlatsız yaşanır, ama vatansız yaşanmaz Şehit olan polis memuru kardeşlerin mezar taşları kırıldığını gören babadan duygusal sözler: Evlatsız yaşanır, ama vatansız yaşanmaz         
09:08
Seçim yasasında önemli değişiklikler! Erdoğan, Türkiye milletvekilliği önerisini Seçim yasasında önemli değişiklikler! Erdoğan, Türkiye milletvekilliği önerisini "Gerek yok" diyerek taslaktan çıkardı         
09:02
Mecbur kalmadıkça örtüsünü dahi açmadığı klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor Mecbur kalmadıkça örtüsünü dahi açmadığı klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor         
08:53
Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı         
08:30
Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu         
08:17
Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu         
07:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam         
02:07
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı         
01:43
Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var         
00:04
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı         
23:39
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın Serenay Sarıkaya'nın "silikon" haberini basına sızdıran vale işsiz kaldı         
20:21
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 10:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Çocukların 15 bin liralık soygunu kameralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei