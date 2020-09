Son dakika haber! Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için paketli ürünlerden uzak tutun - Son Dakika

Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için başladı. Okula giden çocuğun bağışıklığını korumak adına çeşitli beslenme önlemleri almak gerekiyor. Beslenmede paketli ürünlere asla yer verilmemesi gerektiğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, 'Bu ürünler çocuğun bağışıklık sistemine zarar veriyor. Bağırsak sistemiyle ilgili ciddi yan etkiler oluşturuyor' dedi. Bakar, C vitamini takviyesi yerine çocuğa sabahları bir bardak portakal suyu içirilmesini tavsiye etti. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okullar 21 Eylül 'de yüz yüze eğitim için kapılarını açtı. Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıflar için başlayan yüz yüze eğitim sürecinde, çocuğun beslenme çantası da önem taşıyor. Bağışıklık sistemini korumak adına ailelerin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, 'Bağışıklığın düzenlenmesinde birçok takviye gıda var ancak en önemli faktör yeterli ve dengeli beslenme. Her öğünün içinde karbonhidratların olması, taze sebzenin bulunması, meyveler, süt ve süt ürünleri çok önemli. Bunu göze alarak dengeli bir beslenme planı hazırlamaları önem taşıyor. 3 ana öğün, 2 ara öğün şeklinde bir beslenme olması gerekiyor. Aradaki atıştırmalık ve ara öğünlerde de sağlık besinler tercih edilmesi önemli. Bu çocuğun bağışıklığını güçlendirecektir' dedi.'YUMURTA KAHVALTININ OLMAZSA OLMAZI? Sabah kahvaltısında mutlaka süt ürünlerinin yer alması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Filiz Bakar, 'Bunun yanında peynir, zeytin, bir dilim tam buğday ekmeği öneriyoruz. Yanında salatalık, domates olmalı. Bal ve reçel gibi karbonhidratlara da burada yer verilmeli. Özellikle yumurta olmazsa olmaz çok önemli bir kahvaltı besini olacaktır. Çocuk okula çok erken gidiyorsa okullarda bir kahvaltı saati olabilir. Çocuğu erken saatte beslenmeye zorlamamak bunun yerine bir muz ile bir bardak süt vermek mantıklı olacaktır' tavsiyesinde bulundu.'PAKETLİ ÜRÜNLER HEM BAĞIŞIKLIĞA HEM BAĞIRSAKLARA ZARARLI?Paketli ürünlere beslenmede asla yer verilmemesinin altın çizen Prof. Dr. Filiz Bakar, şu uyarılarda bulundu: 'Paketli ürünlerin hepsi bir şekilde koruyucu içeriyor. İçindekiler kısmına baktığınızda o kadar çok madde yer alıyor ki bunlar bir araya geldiğinde çocuğa ve bağışıklık sistemine zarar veriyor. Bağırsak sistemiyle ilgili ciddi yan etkiler oluşturuyor. Çocuk çok severek tüketiyor ama paketli ürünleri hiç tavsiye etmiyoruz. Hazır kek yerine aileler evde kek yapıp çocuğun yanına ara öğün seçeneği olarak koyabilir. Bunun yanında çocuğa C vitamini takviyesi alacağınıza sabahları bir bardak portakal suyu içirebilirsiniz. Taze meyve de tüketebilir. Yani bir çocuğun günlük ihtiyacı bu besinler. Aslında dengeli beslenmeyi herkes biliyor. Ancak uygulaması zor. Bir şekilde kolayımıza gidene ulaşıyoruz. Hazır paket ürünlerini kullanmaya yaklaşıyoruz. O nedenle dengeli beslenmede etkili bir besin bal. Balın faydalarını yıllardır biliyoruz. Pekmez de aynı şekilde çocuklar tarafından tüketilmeli. Günlük beslenmede bunlara yer vermek önemli. Çocuğa bu besinleri hoşlanacağı şekilde vermek gerekiyor. Balı ve pekmezi sütün içine eklemek mantıklı olacaktır.?AİLELER NELERE DİKKAT EDİYOR?İlkokul 1'inci sınıfa başlayan bir çocuğu olduğunu belirten Seda Adamoğlu, beslenmede protein ve karbonhidrat dengesine dikkat ettiklerini anlattı. C vitamini takviyesi kullandıklarını da belirten Adamoğlu, meyve ve sebzeyi günlük beslenmede eksik etmediklerini anlattı. Çocuğunun kahvaltısını evde yaptırmaya özen gösterdiğini anlatan anne Sonay Aktaş ise uzmanların uyarılarını dikkate aldıklarını söyledi. Anne Esra Bağıran, vitamin, mineral ve protein ağırlıklı beslenmeye yer verdiklerini ifade ederek, 'Çocuğumun beslenmesine koronavirüs salgını öncesinde de dikkat ediyordum. Düzenli beslenmemiz devam ediyor' dedi. Çocuklarına sebze yedirmekte zorlandığını belirten Seda Şen de 'Ceviz, badem gibi kuruyemişlere beslenmede yer veriyoruz. Peynir başta olmak üzere süt ürünleri de vazgeçilmez besinler arasında yer alıyor. 5 aydır vitamin takviyesi almaya da dikkat ediyoruz' diye konuştu.

Esra Bağırgan

- İstanbul