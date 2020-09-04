Son dakika haber! Çocukların bağışıklığını okul dönemine hazırlarken, beslenme ve uykuya dikkat - Son Dakika

Son dakika haber! Çocukların bağışıklığını okul dönemine hazırlarken, beslenme ve uykuya dikkat

Gelen son dakika haberine göre ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, okulların öğrenciler için güvenli hale getirildikten sonra açılmasının önemine değinirken, çocukların bağışıklığını bu döneme hazırlarken uyku ve beslenmenin önemli faktörler...

Son dakika haber! Çocukların bağışıklığını okul dönemine hazırlarken, beslenme ve uykuya dikkat, System.String[]

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, okulların öğrenciler için güvenli hale getirildikten sonra açılmasının önemine değinirken, çocukların bağışıklığını bu döneme hazırlarken uyku ve beslenmenin önemli faktörler olduğunu açıkladı.

Çocukların korunması için okulların güvenli hale getirildikten sonra açılması gerektiğini belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, çocukların bağışıklığı için de uyku ve beslenmenin önemine dikkat çekti. Okullarda alınması gereken önlemlerden bahseden Prof. Dr. Yıldızdaş, "Örneğin derslerin başlangıç ve bitiş saatleri, yemek saatleri kademelendirilebilir. Bununla birlikte mümkünse sınıfların açık alanlara taşınması olabilir. Sınıf mevcudunun azaltılması ya da dönüşümlü okula gidilmesi oldukça önemli ama bununla birlikte özellikle su ve hijyenik koşullarını okulların sağlaması gerekiyor" dedi.

Hijyen önerilerinde de bulunan Yıldızdaş, "El hijyeni, sosyal mesafe, bununla birlikte solunumsal izolasyon, okulların dezenfekte işleminin yapılmasıyla beraber, yemek sunumu yapacaklarsa gıdaların hazırlanmasındaki hijyenik ortamlara, gıda güvenliğine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda okulda çalışan öğretmen ve personele hem bu hijyenik koşullar hem el yıkama, hem de sosyal mesafe konusunda ciddi eğitimler verilmesi gerekiyor" diye konuştu.'UYKU BAĞIŞIKLIĞI ETKİLER'Çocukların koronavirüs sürecinde uyku düzenlerinde birtakım değişiklikler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, "Özellikle bu pandemi döneminde çocukların daha çok gece geç vakitte yatıp gündüz geç kalktıkları için uyku düzenleri çok bozuluyor. Bu uyku düzeninin bozulması biraz bağışıklık sistemini etkileyebiliyor ama iyi bir bağışıklık sistemi için makro ve mikro besinleri mutlak almaları gerekiyor. Çocuklar, cips, gofret, kapalı bisküviler gibi, gazlı içecekler ve hazır meyve suları gibi yüksek yağlı ve karbonhidratlı gıdalardan mutlak kaçınmalılar" dedi. BESİNLERDEKİ VİTAMİNLERÇocukların bağışıklığını güçlendirirken beslenme ile ilgili önerileri de sıralayan Prof. Dr. Yıldızdaş, şunları söyledi: "Özellikle karbonhidratlarda tahıl yönünden çocukların iyi beslenmesi gerekiyor. Protein yönünden et, balık, süt, yoğurt, peynir gibi besinleri mutlak alması gerek. Bağışıklık sistemlerini daha güçlü kılabilmek için özellikle çocuk hastalar A, C, E, D vitaminleriyle beraber selenyum ve çinko minerallerini almalılar. E vitamini, selenyum ve çinko daha çok taze fındık, ceviz, badem gibi işlenmemiş kuruyemişlerde olabiliyor. Bunlarla beraber zeytinyağı ve tahin önemli. C vitamini portakal, mandalina, greyfurt ve bazı yeşil bitkilerden bunları alabilirler. D vitamini de çok önemli. Çocukların güneşli bölgelerde bulunup bu vitamini daha aktif hale getirebilirler." 'ARA ÖĞÜNLER HAZIRLANMALI'Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmek için ara öğünlerin önemli olduğuna değinen Yıldızdaş, şöyle konuştu: "Çocuklara ara öğünler hazırlanmalı. Bu öğünlerde genellikle taze meyveler olabilir. Mevsimsel salatalık ve domatesi kullanabilirler. Tam buğdaylı sandviç ya da peynirli tostlar yapılabilir. İşlenmemiş birtakım kuruyemişleri bu dönemde kullandıkları zaman çocukların bağışıklık sisteminin daha iyi olacağını düşünüyoruz." ÇOCUKLARA DA GRİP AŞISI YAPILMALIÇocuklarda da grip aşısının rutin olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, şöyle devam etti: "Zatürre aşısı özellikle altta yatan hastalığı olanlarda yapılabiliyor. Ben grip aşısı yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Özellikle bu pandemi sırasında yeni tip koronavirüsün grip enfeksiyonu ile birtakım benzer özellikleri de olacağı için bu hastalarda koruyucu olarak grip aşısının yapılmasının belki hastaneye daha az başvuru yapılması bakımından önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta testini yapmadan ikisini birbirinden ayırt etmek çok da mümkün değil. Çocuklarda genellikle 2 yaşın altında maske takılması çok önerilmiyor. 2 yaşın üstündeki çocuklarda maske takmak önemli. Bununla beraber mesafeye de dikkat edilmeli."

Balcalı Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çocukların bağışıklığını okul dönemine hazırlarken, beslenme ve uykuya dikkat - Son Dakika

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