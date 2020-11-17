Son dakika haber | Çocukların 'Bakmayın, canı çok acıyor' bağrışlarına rağmen atı kırbaçladı (2)
17.11.2020 13:36
Edinilen son dakika gelişmesine göre O ANLARI ANLATTIBursa'da, yük aracını taşıyan atını bitkin düşünce kırbaçla döven kişiyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden Hüseyin Gümüş, o anları anlattı.
O ANLARI ANLATTI
Bursa'da, yük aracını taşıyan atını bitkin düşünce kırbaçla döven kişiyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden Hüseyin Gümüş, o anları anlattı. Çocukların bağrışlarını duyduğunda atı fark ettiğini belirten Gümüş, "Biz evimizin balkonunda oturuyorduk. Birden çocukların seslerini duyduk. Balkondan baktığımızda bir adamın atını dövdüğünü gördük. Hemen telefonu çekip kaydetmeye başladım. Hatta çekerken bağırmaya da başladım 'yapma' diye ama bizi görmezden, duymazdan geldi. Çocukların seslerini duyunca çok üzüldüm. Atın dövülmesine de çok üzüldüm" dedi.
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