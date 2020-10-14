Son dakika haber... Çocukların grip mi yoksa covid mi olduğu ankikor testiyle anlaşılıyor - Son Dakika

Çocukların grip mi yoksa covid mi olduğu ankikor testiyle anlaşılıyor

Tıbbı Biyokimya Uzm. Dr. Mert Musul:

"Covid hastalığının kuluçka süresi 12 gün, ortalama 5-6 günde semptomları ortaya çıkıyor"

"Bu süreç içerisinde risk grubundaki çocuklara dikkat edilmeli"

" Covid hastalığının çocuklarda çoğunlukla asemptomatik geçtiğini biliyoruz"

"Asemptomatik hastalar, virüs taşıyıcısı olduklarından dolayı, Covid-19 hastalığının yayılmasında kritik rol oynarlar"

"Aileler çocuklarının grip ya da Covid-19 geçirip geçirmediğini antikor testleri ile öğrenebilirler"

ANTALYA - Tıbbı Biyokimya Uzm. Dr. Mert Musul, Covid-19 hastalığında kuluçka süresinin 14 gün olduğunu, ortalama 5-6 günde semptomların ortaya çıktığını belirterek, bu süre içerisinde risk grubundaki çocuklara çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Musul, "Aileler çocuklarının grip ya da Covid-19 geçirip geçirmediğini antikor testleri ile öğrenebilirler" dedi.

PCR ve Antikor testinin, korona virüsün tanı ve tedavisinde katkı sağladığını ifade eden OFM Antalya Hastanesi Tıbbı Biyokimya Uzmanı Dr. Mert Musul, "PCR ve Antikor testleri arasındaki farkların ne olduğu, henüz tam anlaşılabilmiş değil. Bu nedenle en çok merak edilen konuların başında, PCR ve Antikor testleri arasındaki farklar geliyor" dedi.

"PCR ve Antikor birbirini tamamlar"

PCR ve Antikor testlerinin birbirini tamamlayan testler olduğunu ifade eden Musul, "PCR testleri daha çok aktif enfeksiyonu tanımlamada kullanılan testtir. Kişi belirti gösterdiği dönemde korona virüsüne yakalanıp yakalanmadığı kuşkusunu taşıyor ise, PCR testi yaptırmalı. PCR testinde ağız ve boğazdan sürüntüler alınır. Antikor testi ise kan alımıyla gerçekleştirilir. PCR ve antikor testleri birbirini tamamlayan testlerdir. Tıpta Polimeraz Zincir Reaksiyonu adıyla bilinen PCR testleri; kalıtsal hastalıkların teşhisi, genetik parmak izlerinin tanımlanması, bulaşıcı hastalıkların teşhisi, genlerin klonlanması ve babalık testi gibi değişik konularda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Antikor testi ise; hastalığın geçirilip geçirilmediği, hastalığa yakalanılmış ise, vücudun bu hastalığa bağışıklığının ne durumda olduğunun anlaşılmasına katkı sağlayan bir testtir. Hastalığa yakalanma şüphesini taşıyanların antikor testi yaptırmalarına gerek yok ancak hastalığı geçirmiş iseniz, bu hastalığa karşı vücudunuzun bağışıklık durumunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız mutlaka antikor testi yaptırmalısınız" diye konuştu.

"Antikor testi ile hastalığın seyri belirleniyor"

Antikor test sonuçlarının, PCR test sonuçlarından daha hızlı bir sürede alındığını söyleyen Uzm. Dr. Mert Musul, kişinin daha önce Covid hastalığı geçirip geçirmediğinin antikor testi ile belirlenebildiğini kaydetti. Musul, antikor testlerinin hastalığı tanısına yardımcı olduğunu ve kişinin bu hastalığa karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığına dair bilgi verdiğini söyledi.

Musul, sözlerine şöyle devam etti: "Bir kişi 'grip mi geçirdim? yoksa Covid mi oldum?' gibi sorularına cevap arıyorsa antikor testlerini kullanması gerekmektedir. Bilgisayarlı tomografi de uygun görüntünün görünmemesi, PCR negatifliği durumunda, tanı konulamayan durumlarda, antikor testleri ile hastalığın tanısı kesinleştirilir. PCR ile antikor testleri birbirlerini tamamlayıcı testlerdir. Hastalığın seyrini belirlemede yol gösterici testlerdir"

"Çocuklara dikkat edilmeli"

Tıbbı Biyokimya Uzm. Dr. Mert Musul, Covid hastalığında kuluçka süresinin 14 gün olduğunu, ortalama 5-6 günde semptomların ortaya çıktığını hatırlattı.

Bu süre içerisinde risk grubundaki çocuklara çok dikkat edilmesini gerektiğini söyleyen Musul, "Covid hastalığının çocuklarda çoğunlukla asemptomatik geçtiğini biliyoruz. Asemptomatik hastalar, virüsün taşıyıcısı olduklarından dolayı, Covid-19 hastalığının yayılmasında kritik rol oynarlar. Önümüz kış ve okulların açıldığı bir dönemdeyiz. Aileler çocuklarının grip ya da kovid-19 geçirip geçirmediğini antikor testleri ile öğrenebilirler. Ailede yaşlı, yandaş hastalıkları olan bireyler varsa, Covid hastalığını daha ağır geçirme riski daha fazladır. Böylelikle aileler, antikor testiyle risk grubundaki bireyleri koruyabilir" ifadelerini kullandı.