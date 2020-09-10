Son dakika haber | Çocukların Hayalleri "Büyük Düşler Büyük İşler" projesi ile gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika

Son dakika haber | Çocukların Hayalleri "Büyük Düşler Büyük İşler" projesi ile gerçeğe dönüşüyor

Son dakika habere göre TRT Belgesel, Türkiye'nin dört bir yanında çocukların resimle çizdikleri hayallerini elle tutulur gözle görülür hale getiriyor.

Son dakika haber | Çocukların Hayalleri

TRT Belgesel, Türkiye'nin dört bir yanında çocukların resimle çizdikleri hayallerini elle tutulur gözle görülür hale getiriyor.

Bir yenileme projesi olan "Büyük Düşler Büyük İşler" belgeseli, ilham veren hayalleri çocuklarla buluşturulup iç mimar Ayşe Senem Göral ve sanat yönetmeni Yelkan Korkutan'la birlikte gerçeğe dönüştürüyor. TRT Belgesel'in yeni programı 'Büyük Düşler, Büyük İşler', projesi kapsamında belirlenen köy okullarında eğitim gören öğrencilere önce resimler yaptırılıyor ve ardından resimlerin yol gösterdiği alanda inşa edilecek sınıfın teması belirleniyor.

Sürdürülebilir, kalıcı ve sonraki nesillerin dahi kullanabileceği bu sınıflar, kimi zaman bir bilim kimi zaman bir robotik kodlama sınıfı kimi zaman bir dans stüdyosu ya da bir sanat atölyesine dönüşüyor. Proje kapsamında 7. Bölümü çeken ekip, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Bademdere köyündeki Şehit Nuri Dayan İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin başvurusu ile köy okulunda atıl durumda bulunan sınıfı çok kısa sürede bilim ve robotik kodlama sınıfına dönüştürdü.

Proje ile ilgili bilgiler veren program sunucusu ve İç Mimar Ayşe Senem Göral, " Proje tamamen bir umut projesi. Çocukların hayallerine yönelik çalışıyor onların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çabalıyoruz. Çocuklara resimler çizdirdik, ne olmak istiyorsunuz diye soruyoruz kimisi mühendis diyor kimisi ressam diyor kimisi öğretmen diyor her meslekten var ve bu resimlerle ana bir temayı belirliyoruz. O temayı da onlar belirliyor aslında çizdikleri resimlerle. Burada çizilen resimlerde deney tüpleri, dronlar, baraj var daha çok mühendislik üzerine gittiler bizde resimleri inceliyoruz ve acaba sınıfta ne olabilir, onlar ne görürse şaşırırlar, onları ne öteye taşıyabilir diye temaya göre tasarımlar yapıyoruz" dedi.

Program sunucusu, Sanat Yönetmeni Yelkan İşkorkutan ise proje sayesinde gelecek nesle çok güzel izler bıraktıklarını söyleyerek, " Öğretmen ve öğrenciler zaten bir araya gelip bir ateş oluşturmuşlar ama imkanlar dahilinde onların bir küçük kıvılcıma, umutlarını arttırmaya ihtiyaçları var bizde onlara o enerjiyi veriyoruz ve onlar daha da umutlanıp o hayallerin gerçek olabileceğine inanıyorlar. Çok kısa bir zamanda yaptığımız çok büyük işlerle onların bu şaşkınlığı ile birlikte hayatta başarılı olabileceklerini göstermek derdindeyiz" dedi.

Projenin yapımcılığını üstlenen Bülent Turgut ise "Açılış yapacağımız güne kadar çok yoruluyoruz ama açılış yaptığımız gün öğrencilerin gözlerindeki o ışıltı, öğretmenlerdeki o şaşkınlık, mutluluk bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor ve bir sonraki projeye daha heyecanlı gitmemizi sağlıyor. Amacımız ilham vermek gittiğimiz her köyde yeterli standart eğitim imkanları var ama farklı sınıflar yapıyoruz çocuklar resimde çizdikleri hayallerini sınıfta görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Bademdere Şehit Nuri Dayan İlkokulu Müdürü Mehmet Akif Taşkın ise bilim ve robotik kodlama sınıfı ile geleceğin mucitlerinin bu sınıfta yetişeceklerini söyledi. Taşkın, " Yıl içerisinde de ilçemizde düzenlenen robotik kodlama eğitimi seminerine katılmıştık onun heyecanıyla pandemi süreci girmeden önce öğrencilerimizle hazırlık yaptık. Atık malzemelerden küçük icatlar çıkarmaya çalıştık sonrasında da bir mail yoluyla programa müracaat ettik onlarda sağ olsunlar geri döndüler, okulumuza geldiler. Çok heyecanlıyız hem ben hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz. Okulumuza bilim ve robotik kodlama sınıfı kuruluyor. Geleceğin mucitleri burada yetişecek" dedi.

Öğrenciler okullarının açılması ile birlikte 4 gün gibi kısa sürede tamamlanan ilham veren sınıflarında robotik kodlama yapmaya başlayabilecekler. - NİĞDE

TRT Belgesel, Büyük Düşler, Türkiye, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çocukların Hayalleri 'Büyük Düşler Büyük İşler' projesi ile gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika

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