Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen olayda 7 çocuk yaralanmış, birinin durumunun ağır olması nedeniyle Samsun'a sevk edilmişti. Çocukların Sosyal medyada gördükleri deneyi kendileri yaparak görüntüleri servis edip fazla tıklanma istekleri kendilerinin yaralanmasıyla son buldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta yaşları 10 ila 15 arasında değişen bir grup çocuk gazoz şişesi içerisine koydukları patlayıcı torpili ateşlemesi sonucu yaralandı. 7 çocuk çeşitli yerlerinden yara alırken Atalay B.(14), Ünye'deki ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Atalay.B.'nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Çocukların yaralanması ile sonuçlanan bu deneyi ise sosyal medyadan görerek yapmak istedikleri ortaya çıktı. Deneyi aynı zamanda telefonla kayda alan çocukların yaralanma anı ise saniye saniye kaydedildi. Telefonla çekim yapanın A.B., olduğu öğrenilirken torpili ise nereden temin ettikleri araştırılıyor.