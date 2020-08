Son dakika haber! Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip, selde kaybolan eşini arıyor (8) - Son Dakika

BAKAN DÖNMEZ: DERELİ MERKEZİN YÜZDE 80'İ ELEKTRİK KULLANILIR VAZİYETTE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor. Aşırı yağış ve sel nedeniyle elektrik sisteminin hasar aldığını kaydeden Bakan Dönmez, "Olay anı itibarıyla 19 bin 700 abonenin elektriği kesilmişti. Bunların bir kısmı zorunluluktan, bir kısmı ise tedbir amaçlı kesildi. Ekiplerimiz yoğun şekilde arızalara müdahale etti. Şu an 1472 abonemizin elektriği kesik. Bunların 419'u, Dereli merkezde ve şu an Dereli merkezin yüzde 80'i elektrik kullanılır vaziyettedir. Hafriyat temizleme ve bazı binaların yıkım işleri var. Onlar da tamamlanınca Dereli merkezde geçici olarak elektriği tüm binalara sağlamış olacağız. Yine Dereli merkeze bağlı Akkaya köyümüzde şu an ekiplerimiz çalışıyor. Direklerimiz tamamen kopmuş, trafolar su altında kalmıştı. Alternatif bir güzergah belirlendi, bu akşam itibarıyla Akkaya köyümüzde de 612 hanemizin elektriğini vereceğiz. Güce ve Espiye'de yer alan 4 köyümüz daha var, oralarda da yaklaşık 440 civarında abonenin elektriği kesik. Ulaşım imkanı sağlanır sağlanmaz o köylerdeki elektrik sorununu da çözeceğiz" dedi.

Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/DERELİ (Giresun),