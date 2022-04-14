Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş

14.04.2022 13:33
Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş

Son dakika haberine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde, boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen ve cesedi battaniyeye sarılı olarak bulunan Remziye Tüysüz (22) katil zanlısı olarak gözaltına alınan şüpheliler arasındaki eşi Yalçın Polat (28) polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen ve cesedi battaniyeye sarılı olarak bulunan Remziye Tüysüz (22) katil zanlısı olarak gözaltına alınan şüpheliler arasındaki eşi Yalçın Polat (28) polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Polat, ifadesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşini yine benzer nedenlerle çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayıp, elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi.

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için dün akşam üzeri bir süre önce boşandığı eski eşi Yalçın Polat'ın Bornova Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Aynı gün saat 23.45 sıralarında Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, Tüysüz'ün 4 ay önce boşandığı oto tamircisi eşi Yalçın Polat'ın babası H.P., babaannesi H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Yalçın Polat'ın yakalanması için çalışma başlattı. Başka bir suçtan da arandığı öğrenilen Polat'ın araç kiraladığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Söz konusu aracı takibe alan polis, Polat'ın evinin önünde de tedbir aldı. Kiralık araçla olay yerine gelen Yalçın Polat, evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı.

'SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'Yalçın Polat, polisteki ilk ifadesinde, Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini belirterek, "Dün de benzer konular sebebiyle tartıştık. Sinirlerine hakim olamadım ve ellerimle boğup, öldürdüm" dedi. Cinayet işlendiğinde çiftin çocuklarının evde değil, babaanneleri H.P. ile oldukları öğrenildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş
Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş
Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş
Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş
Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş
Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş
YORUMLAR
500
Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü: Eski koca ve ailesi cinayetten gözaltında Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü: Eski koca ve ailesi cinayetten gözaltında İzmir'de 22 yaşındaki kadın eski eşi tarafından boğularak öldürüldü İzmir'de 22 yaşındaki kadın eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Yalçın Polat, Polis, Konya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş - Son Dakika


Son Dakika
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:10 Mansur Yavaş'a MHP'de siyaset yaparken "Mecbur muyuz Diyarbakırlıyı, Ağrılıyı seçmeye" sözleri soruldu!
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:11 Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 15:20:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Çocuklarını görmeye gelen eski eşini boğarak öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement