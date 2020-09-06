Son dakika haber: Çocuklarının geleceğini düşünen aileler, sağlığını düşünmüyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için okullara akın eden aileler, korona virüsü unuttu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2020 İOKBS Parasız Yatılı ve Bursluluk (PYBS) sınavı tüm yurtta ve yoğun katılım ile gerçekleşti. Sınavda 4 seçenekli 100 soru sorulup, adaylara 120 dakika süre verildi. Sınava girecek olan çocuklar sabahın erken saatlerinde gelip sınava girecekleri okulların önünde bekledi. Çocuklarını getiren veliler ise sınav esnasında dışarıda heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi. 2 saat süren sınav sonrası çıkan çocuklarını almak isteyen aileler, okulların kapılarına akın etti. Bir anda koronayı unutan büyükler sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Manzara karşısında hem polis hem de okuldaki görevliler sık sık aileleri uyardı. Ancak aileler yine bildiklerini okudu. - BURSA