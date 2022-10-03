Son dakika haber | Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı

03.10.2022 11:57

Son dakika 3. sayfa haberi: Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandıISPARTA Isparta'da iki çocuğunun gözü önünde eşini vurarak ölüren Sezer Işık Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı

ISPARTA Isparta'da iki çocuğunun gözü önünde eşini vurarak ölüren Sezer Işık Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk sahibi çift 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sezer Işık çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık'ısilahla vurdu. Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu Sezer Işık Isparta Eğirdir yolu Okuyanlar mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Büyükgökçeli, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı - Son Dakika

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